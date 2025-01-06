三重建案開挖地基釀鄰宅傾斜 市府急灌漿穩定
2025/1/6 14:40（1/6 15:12 更新）
（中央社記者王鴻國新北6日電）新北市三重區六張街某工地今天上午9時許開挖地基時，造成鄰宅傾斜龜裂。新北市消防局長陳崇岳表示，由於鄰宅持續傾斜，已緊急灌水平衡地下水位壓力，後續將灌漿穩定地基。
三重建案地基施工造成鄰宅傾斜後，新北市政府副市長朱惕之到場指揮，消防局及工務局等單位也到場進行處置，現場吸引大批媒體採訪。
由於工地開挖後造成鄰宅明顯傾斜，現場人員向中央社記者表示，獲報到場時，鄰宅建物已傾斜嚴重，甚至還有磁磚剝落情形。
陳崇岳向中央社表示，工地進行地下室開挖，挖到6米多了，地下水位湧到大概3米多，因此，為防止鄰宅繼續傾斜，先用4條水線緊急灌水做地下水位壓力的穩定。
他表示，據測量，鄰宅傾斜已經不適合居住，因此，緊急撤離協助9戶、22人。由於工地不好做支撐，也沒有連續壁，將用混凝土進行灌漿，讓整個基地穩定。（編輯：方沛清）1140106
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