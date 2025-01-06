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三重建案受損鄰房持續傾斜 新北市府憂倒塌將連夜拆除3、4樓

2025/1/6 19:48（1/6 22:48 更新）
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新北市三重區六張街某工地開挖地下室造成鄰房傾斜龜裂，6日新北市府進行灌水及灌漿等緊急應變，但仍擋不住鄰房持續傾斜，擔心將倒塌釀更大災害，市府緊急會商屋主連夜開拆3、4樓。中央社記者王鴻國攝 114年1月6日
新北市三重區六張街某工地開挖地下室造成鄰房傾斜龜裂，6日新北市府進行灌水及灌漿等緊急應變，但仍擋不住鄰房持續傾斜，擔心將倒塌釀更大災害，市府緊急會商屋主連夜開拆3、4樓。中央社記者王鴻國攝 114年1月6日
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（中央社記者王鴻國新北6日電）新北市三重區六張街某工地開挖地下室造成鄰房傾斜龜裂。新北市府進行灌水及灌漿等緊急應變，仍擋不住鄰房持續傾斜，擔心將倒塌釀更大災害，緊急會商屋主，連夜開拆3、4樓。

三重建案地下室施工時造成鄰宅傾斜後，新北市政府立即調派警消及工務等單位進駐應變，並由副市長朱惕之到場指揮，繼上午進行灌水，使地基水位超過地下水位，隨後進行回填土方及灌漿等措施，以控制鄰房傾斜的速度。

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但截至傍晚，雖經過預拌混凝土20多輛的接力澆灌，仍擋不住建物繼續傾斜，工務局擔心，若倒塌可能造成周遭建物更大損害，因此，工務局晚間7時許找來屋主進行緊急協商，經工務局分析可能倒塌的危險後，希望能先拆除3、4樓，以避免傾斜情形繼續惡化。

工務局表示，瀕臨倒塌的4樓建築是張姓屋主所有，除1樓出租及2樓自住，因此，為避免災情擴大，屋主同意工務局先拆除3、4樓，以降低立即倒塌的危險。目前已緊急調度施工廠商進場連夜施作。（編輯：李錫璋）1140106

新北市三重區六張街某工地開挖地下室造成鄰房傾斜龜裂。市府6日上午進行灌水，使地基水位超過地下水位，隨後進行回填土方及灌漿等措施，仍擋不住建物繼續傾斜。中央社記者王鴻國攝 114年1月6日
新北市三重區六張街某工地開挖地下室造成鄰房傾斜龜裂。市府6日上午進行灌水，使地基水位超過地下水位，隨後進行回填土方及灌漿等措施，仍擋不住建物繼續傾斜。中央社記者王鴻國攝 114年1月6日
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