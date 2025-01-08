饗饗疑食物中毒 北市府：責任險有效釐清後理賠

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（中央社記者劉建邦台北8日電）台北市法務局今天表示，饗饗微風信義店疑食物中毒事件，詢問承保的保險公司確認產品責任險保單有效，待釐清責任歸屬，就啟動理賠程序，已要求餐廳每週回報相關處理情形。

饗饗微風信義店發生疑食物中毒事件，台北市衛生局指出，醫院通報就醫人數增加至累計19人，用餐時間涵蓋5日及6日，業者昨晚違規營業，將重罰新台幣300萬元。

台北市政府法務局發布新聞資料表示，針對饗賓餐旅事業公司旗下餐廳饗饗疑發生食物中毒事件，至中午12時，北市衛生局接獲醫院通報共19人就醫。

法務局指出，消保官已至微風信義門市瞭解消費者權益，並請饗賓公司說明對受害消費者的賠償、補償方案，及要求業者積極聯繫，且每週回報市府處理情形。

法務局表示，饗賓公司統計5日訂位共166組，用餐人數約814人，業者已成立專案小組釐清事實，近日主動致電用餐消費者聯繫及關懷，目前有4組未取得聯繫。至於後續退費及慰問方案，業者提及正在研議，官網及訂位網頁都有提供專線可詢問。

法務局指出，經洽詢華南產物保險，保險公司承保的饗賓公司產品責任險保單確認有效，待釐清責任歸屬，就可啟動保險理賠程序。

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消保官江靜昀說，針對停止營業期間受影響的消費者，饗賓公司提到正聯繫消費者修改或取消訂位，若取消訂位將全額退還定金，不另收取手續費。

法務局表示，對此案有其他消費疑義，可撥消費者服務專線1950或市民熱線1999詢問，將提供諮詢及協助申訴，以維護消費者權益。（編輯：張銘坤）1140108