基隆候車亭變身「海邊咖啡廳」 OPEN將陪伴旅客

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（中央社記者王朝鈺基隆8日電）基隆市政府與統一超商7-ELEVEN合作，將中山區「統一新城」站，變身以「海邊咖啡廳」為主題的候車亭，還有可愛的OPEN將，陪伴旅客享受嶄新的候車體驗。

基隆市長謝國樑、副市長邱佩琳與統一超商營運群總經理謝蓮塘等人，今天下午共同主持候車亭揭幕儀式。

謝國樑致詞說，感謝邱佩琳加入市府團隊以來，積極推動公私協力候車亭，「統一新城」站是基隆市第7座公私協力候車亭，這次改造徹底翻新候車環境，更是與統一集團的完美結合，他期盼能有更多企業來到基隆參與公私協力候車亭，呈現基隆更多美好的一面。

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謝國樑說，候車亭翻新的過程，就像基隆改造的縮影，期盼在大家通力合作下，為周邊建築物外牆進行配合色彩重新油漆粉刷。透過細膩的規劃與各單位的通力合作，將這處候車空間打造成為社區新亮點，展現「城市美學走動性」的理念，讓更多角落變得更加美麗。

邱佩琳表示，感謝統一集團與市府合作，讓原本簡陋的候車亭煥然一新，包括將破損的地面改以湖水藍地坪鋪設，為候車空間注入清新氣息，並修剪周邊樹木，不僅改善日照，更提升整體景觀，同時修繕斑駁涼亭的頂棚並加以粉刷，讓休息的民眾也能感受愜意的社區環境，另針對收整周邊凌亂外露的電線和纜線，並為電線桿重新上漆。（編輯：李錫璋）1140108