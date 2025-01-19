加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

女團紫月光行銷台南新化年貨大街 黃偉哲當導覽

2025/1/19 18:12（1/19 18:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
女子表演團體紫月光19日造訪台南新化年貨大街，市長黃偉哲（中）化身嚮導，協助導覽介紹周邊景點。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年1月19日
女子表演團體紫月光19日造訪台南新化年貨大街，市長黃偉哲（中）化身嚮導，協助導覽介紹周邊景點。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年1月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南19日電）女子表演團體紫月光今天造訪台南新化年貨大街，台南市長黃偉哲化身嚮導協助導覽介紹，並發放市府製作的1元福袋給現場民眾，盼採買民眾也能發揮愛心逛逛公益攤位。

黃偉哲接受媒體聯訪表示，新化年貨大街活動今年邁入第14年，今天現場人潮眾多，主辦單位邀請女團紫月光為活動行銷，現場除各式年貨販售攤位，還有流浪動物認養等公益攤位，邀請民眾到新化年貨大街採買年貨，也發揮愛心作公益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台南市政府經濟發展局提供資料指出，新化年貨大街為刺激買氣，帶動人潮，安排豐富舞台節目演出，還有多場街頭藝人表演活動，大目降廣場周邊設置蛇年主題吉祥物打卡牆，武德殿周邊也增設光影布置，營造出別具特色的視覺盛宴。

經發局指出，新化年貨大街商品多元豐富，採買年貨還可獲得2次抽獎機會，包括年貨大街摸彩及台南購物節抽獎，民眾可把握難得機會到新化感受年節氣氛。（編輯：李錫璋）1140119

#黃偉哲
#經發局
#台南市
#台南市政府經濟發展局
#新化
#武德殿
黃偉哲
虎頭埤水岸遊憩新設施開箱 南市府打造走春新亮點台南鹽水月津港燈節登場 感受光影盛宴
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：