女團紫月光行銷台南新化年貨大街 黃偉哲當導覽

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）女子表演團體紫月光今天造訪台南新化年貨大街，台南市長黃偉哲化身嚮導協助導覽介紹，並發放市府製作的1元福袋給現場民眾，盼採買民眾也能發揮愛心逛逛公益攤位。

黃偉哲接受媒體聯訪表示，新化年貨大街活動今年邁入第14年，今天現場人潮眾多，主辦單位邀請女團紫月光為活動行銷，現場除各式年貨販售攤位，還有流浪動物認養等公益攤位，邀請民眾到新化年貨大街採買年貨，也發揮愛心作公益。

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台南市政府經濟發展局提供資料指出，新化年貨大街為刺激買氣，帶動人潮，安排豐富舞台節目演出，還有多場街頭藝人表演活動，大目降廣場周邊設置蛇年主題吉祥物打卡牆，武德殿周邊也增設光影布置，營造出別具特色的視覺盛宴。

經發局指出，新化年貨大街商品多元豐富，採買年貨還可獲得2次抽獎機會，包括年貨大街摸彩及台南購物節抽獎，民眾可把握難得機會到新化感受年節氣氛。（編輯：李錫璋）1140119