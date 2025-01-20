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高市青年局長坦言有意參選議員 強調先審完預算

2025/1/20 16:45
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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）高市府青年局長張以理今天坦言，有意投入2026年高雄市議員選舉，但強調現階段先完成預算審議，未來準備啟動選舉就會請辭；市長陳其邁說，若有參選規劃，希望專心專職參選。

國民黨高雄市議員白喬茵今天在議會審預算時，詢問張以理是否有意投入明年高市議員選舉；張以理坦言，「確實有這樣的打算」，但目前還沒詳細規劃。

張以理事後接受中央社記者訪問表示，確實有準備參選計畫，打算參選左營、楠梓區市議員，但現階段最重要任務是把青年局預算審議通過。他強調，現在最重要是要把局長工作做好，其餘不便多說；但若準備啟動選舉，就會請辭。

對此，陳其邁今天在高雄冬日遊樂園記者會上接受媒體聯訪表示，近期議會正趕著審預算，希望張以理能針對預算，負責任在議會接受備詢，尋求議員支持；如果生涯有參選規劃，就會希望他能夠專心專職參選。

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此外，有公民團體揚言要罷免民進黨立委許智傑與黃捷，並宣稱農曆年後要送件，陳其邁說，這可能會激起很多不同意見，或者是人民反對的意見。

陳其邁說，每個人在立法院都應為自己的表決或刪預算負起責任，許智傑與黃捷都持續幫高雄爭取很多建設，「我對他們在立法院的表現有信心」。（編輯：陳仁華）1140120

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