加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

蔣萬安偕GLAY主唱逛台北燈節 共同祈願台日友好

2025/2/3 22:33（2/3 22:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2025台北燈節登場，台北市長蔣萬安（右3）3日晚間與日本駐台代表片山和之（左3）、日本樂團GLAY主唱Teru（右2）等人一同賞燈，也為燈節宣傳造勢。（台北市政府提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年2月3日
2025台北燈節登場，台北市長蔣萬安（右3）3日晚間與日本駐台代表片山和之（左3）、日本樂團GLAY主唱Teru（右2）等人一同賞燈，也為燈節宣傳造勢。（台北市政府提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年2月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北3日電）台北市長蔣萬安今天與日本駐台代表片山和之及日本搖滾天團GLAY主唱TERU逛台北燈節，TERU並以藝術家身分創作出「等待豐收的樹」，祈願台日友好、「蛇」麼都好。

蔣萬安晚間與日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之、副代表高羽陽及藝人TERU一同賞燈，為2025台北燈節宣傳，並在西本願寺「祈福燈林區」的祈福卡上，寫下「風調雨順、合境平安、蛇麼都好、台日友好」16字祝福。

蔣萬安表示，今年台北燈節規劃4大展區，包含主燈區、西門展區、中華路展區及北門展區，今年更特別邀請日本搖滾天團樂團GLAY主唱、也是藝術大師的TERU小橋照彥跨界創作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

TERU為台北燈節創作出「等待豐收的樹」燈區裝置藝術，還有全球首發的配樂曲；TERU說，他特別飛來台灣2次去工廠監製作品進度，當時正值GLAY 30週年演出，作品花了他非常多心血，希望來台北燈節的民眾可以從中感受到來自故鄉函館的祝福。

北市府觀光傳播局表示，TERU早已是國際級藝術大師，在他超人氣的社群媒體宣傳台北燈節，相信能把燈節之美跨海介紹到日本及更多國家。（編輯：方沛清）1140203

蔣萬安
蔣萬安：盼陸委會放行上海團 維持溝通與善意成果台北燈節福蛇豆豆登場 蔣萬安邀民賞四大展區
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

103
更多編輯台推薦新聞：