蔣萬安偕GLAY主唱逛台北燈節 共同祈願台日友好

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北3日電）台北市長蔣萬安今天與日本駐台代表片山和之及日本搖滾天團GLAY主唱TERU逛台北燈節，TERU並以藝術家身分創作出「等待豐收的樹」，祈願台日友好、「蛇」麼都好。

蔣萬安晚間與日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之、副代表高羽陽及藝人TERU一同賞燈，為2025台北燈節宣傳，並在西本願寺「祈福燈林區」的祈福卡上，寫下「風調雨順、合境平安、蛇麼都好、台日友好」16字祝福。

蔣萬安表示，今年台北燈節規劃4大展區，包含主燈區、西門展區、中華路展區及北門展區，今年更特別邀請日本搖滾天團樂團GLAY主唱、也是藝術大師的TERU小橋照彥跨界創作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

TERU為台北燈節創作出「等待豐收的樹」燈區裝置藝術，還有全球首發的配樂曲；TERU說，他特別飛來台灣2次去工廠監製作品進度，當時正值GLAY 30週年演出，作品花了他非常多心血，希望來台北燈節的民眾可以從中感受到來自故鄉函館的祝福。

北市府觀光傳播局表示，TERU早已是國際級藝術大師，在他超人氣的社群媒體宣傳台北燈節，相信能把燈節之美跨海介紹到日本及更多國家。（編輯：方沛清）1140203