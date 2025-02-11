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中小學開學 侯友宜：保護青少年是治安重中之重

2025/2/11 12:24（2/11 12:51 更新）
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中小學11日開學，新北市長侯友宜（圖）上午主持2月治安會報時表示，落實反霸凌、反毒品，強化校園安全，「保護青少年，絕對是我們治安重中之重」。中央社記者趙敏雅攝 114年2月11日
中小學11日開學，新北市長侯友宜（圖）上午主持2月治安會報時表示，落實反霸凌、反毒品，強化校園安全，「保護青少年，絕對是我們治安重中之重」。中央社記者趙敏雅攝 114年2月11日
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（中央社記者趙敏雅新北11日電）中小學今天開學，新北市長侯友宜上午主持2月治安會報時說，落實反霸凌、反毒品，關注校園安全之外，也須留意青少年心理健康，「保護青少年，絕對是我們治安重中之重」。

侯友宜出席新北市2月治安會報致詞時表示，今天剛好是中小學113學年度第2學期開學日，上午在新北市立大觀國民中學有友善校園週擴大宣導活動，宣示「防制霸凌、拒絕毒品」，強化校園安全。

侯友宜表示，無論是毒品、霸凌問題，還是青少年心理衛生輔導工作，市府所有團隊都須隨著環境改變，更加全力以赴，孩童交通安全議題也是各界焦點，新北警執行開學日護童專案，確保學童上下學人身及交通安全。

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侯友宜說，近期攸關人民的犯罪仍以詐欺為主，新北警執行多波「斬金行動」專案，破獲詐騙集團，另從去年12月至今年1月底，共攔阻詐騙金額達新台幣2億餘元。他指出，詐騙集團愈來愈猖獗，詐騙金額愈來愈多，手法也更科技化，唯有不斷調整偵辦方式，才能有效壓制，而源頭管理也有賴各部會攜手合作。

侯友宜會前接受媒體聯訪，被問及昨天五院會商，立法院長韓國瑜請總統賴清德以民進黨主席身分呼籲停止大罷免，賴總統引用佛經「菩薩畏因，眾生畏果」回應。侯友宜說，「要做到責己不責人」，化作行動的謙卑才能解決問題，解決問題才是讓國家往前走的關鍵，「記得要求自己比要求別人更重要，這樣才能解決所有問題」。（編輯：李錫璋）1140211

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