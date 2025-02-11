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台鐵高雄機廠變更審議通過 增公園、停車場等設施

2025/2/11 15:19（2/11 15:42 更新）
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（中央社記者林巧璉高雄11日電）內政部都委會今天審議通過台鐵高雄機廠都市計畫變更案，將劃設2處公園、2處停車場、3處廣場兼停車場與道路，保留貨車工廠與移車台等；貨車工場將改造為「高雄親子遊樂園」。

高雄市都市發展局新聞稿表示，此案歷經10年討論，經市長陳其邁定調，為尋求最大公共利益，秉持4大原則規劃，最大可能保留鐵道紋理與地景意象；貨車工場全棟保存再利用；保障台鐵公司資產開發的政策任務；制訂植栽復育及運用計畫。

都發局表示，此案今天獲審議通過，近32公頃的工業區，未來將變更為特文區、公園與社會福利用地等，為高雄城市發展帶來重大助益，也為周邊社區補充了超過10公頃的公共設施用地。

此次變更共補充10.45公頃的公共設施，包括劃設2處公園、2處停車場、3處廣場兼停車場與道路，保留貨車工廠與移車台等，如果加計以容積調配保留的A5街廓軌道設施，面積高達14公頃，都發局表示，貨車工場已確定將改造為「高雄親子遊樂園」，以呼應高雄作為兒童友善城市的發展願景。

高雄市副市長林欽榮今天率都發局、地政局、交通局、環保局及公園處人員與台鐵公司人員出席，在地市議員林智鴻以及武慶里里長林振隆也到場發言，代表地方民意力挺本案，以及地方對於本案加速推動的熱切期盼。

都發局說明，台鐵機廠位於原高雄縣、市交界，橫跨鳳山、苓雅與前鎮地區，過去是縣市的邊陲，合併後成為高雄市的核心精華土地，但因作為維修火車車廂的封閉場域，影響周邊發展，機廠的遷建帶來重要契機。

不過，森林城市協會今天也至內政部國土管理署表達意見，森林城市協會表示，高市府透過都市計畫變更破壞台鐵機廠的樹林與文史，透過4000人、50團體連署請願、10位里長民調支持，希望催生17公頃森林公園，高市府卻不接受。

森林城市協會理事長莊傑任表示，本案未做環評，就欲闖關核定，恐有違法疑慮，呼籲內政部長劉世芳與國土署都市計畫委員會，在依法完備環評程序前，不應違法通過核定都市計畫，應待環評通過才能重新啟動都市計畫變更與核定。

都發局回應，森林城市協會對於環評法令規定應該有所誤解，此案目前是都市計畫變更階段，並非完成審議後的申請開發階段，後續辦理公辦重劃，若依規需環評，即依法辦理環評作業。

都發局強調，市府與台鐵公司透過多達11次的說明會及座談會，整合民代、地方社區、鐵道文史團體及護樹團體等意見，在兼顧鐵道紋理與特定紀念樹木保存的前提下，將打通東西向輜汽路以及南北向公正路，串連未來的特文區與衛武營文化藝術中心雙核心。

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針對樹木保留議題，市府參考嘉義大學都市林研究室團隊實地調查結果，制定植栽復育及運用計畫。經該團隊調查，山陀兒颱風後，區內1037棵樹木受損嚴重，其中33棵已指定為特定紀念樹木均原地保留，另有135棵樹木具景觀價值且健康情況較佳，將優先作為行道樹與公園綠化、或供日後開發者評估存留用途。

此外，將經由有計畫修剪整理與栽植，保留及新植樹木達近2900棵，為現況樹木數量之2.8倍，展現政府對生態保育的重視。（編輯：李淑華）1140211

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