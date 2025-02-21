反板殯擴建自救會遞萬人連署書 向新北議會請願

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（中央社記者趙敏雅新北21日電）國民黨籍新北市議員周勝考今天率反板殯擴建自救會成員，在市議會門口手持菊花抗議，並遞交萬人連署書與請願書，由議長蔣根煌收下，群眾不斷喊「反對板殯擴建，板殯滾蛋」。

新北市議會國民黨團上午10時30分在市議會1樓大廳，舉行書記長暨黨團幹部就職典禮，周勝考在10時舉辦野菊花請願行動，100餘人拉起白布條，呼喊口號「鄰避設施別人不要，板橋也不要，板殯滾蛋，還我公園停車場」。

新北市立殯儀館（板殯）民國74年完工，因設備老化、禮廳與冰櫃不足，衍生噪音、交通問題等，殯儀館拆遷或現址改建討論多年。新北市政府民政局1月舉行3場板殯優化規劃說明會，目前無共識。

自救會表示，市府提出板殯優化，實際是拆除舊館擴建新館，樓地板面積擴大13倍，鄰近新海路、長江路等均為8公尺道，大量體勢必造成周邊嚴重塞車，吸引更多殯葬業者進駐周邊。

自救會說，市府未與民代、里長充分溝通，強推總造價高達新台幣130億元的板殯擴建計畫，引起地方民眾反彈，希望市府撤回「假優化真擴建」的板殯優化方案。

新北市政府民政局表示，經聽取說明會及地方里長意見，已研擬調整優化方案量能，初步方案將調整地面層樓地板面積、樓層數、禮廳數、多功能廳數，並在鄰近公共用地上評估規劃地下停車場，分散車流，減少交通影響。

另外，配套方式是研議規劃在新建納骨塔納入小型禮廳及冷藏室，方便各地居民就近治喪，這些方案均會充分和地方溝通。

民政局指出，由於冷藏櫃數量不足，近年凡遇農曆新年、寒流、農曆7月前後等，皆必須徵調臨時冰櫃因應。隨著邁入超高齡社會，未來殯葬服務設施吃緊問題只會愈來愈嚴重，基於對亡者的尊重，以及提供友善的治喪環境，優化方案有其必要。

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民政局說，目前優化方案並無違反法令問題，依據殯葬管理條例第10條規定，都市計畫範圍內劃定為殯儀館用地，不受與學校需距離300公尺的限制。未來若確定方案，一切都將遵照相關法令程序，送都市計畫變更、環境影響評估審議。

針對送葬隊伍噪音及交通問題，民政局表示，新北市殯葬管理自治條例於去年12月送議會審議，第7條即規定，於公告路段不得使用法器、樂器、相類器具或擴音設備，製造聲響致妨害公眾安寧，最高可處10萬元罰鍰；若法規通過，將研議公告路段，將殯儀館周邊之路段納入範圍。（編輯：李錫璋）1140221