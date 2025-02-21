加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽資格賽圖文直播 西班牙4比0領先台灣
首頁 / 地方

北市家防中心首設職場保母 可收托員工幼兒4人

2025/2/21 18:27（2/21 18:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市家庭暴力暨性侵害防治中心將原本5樓辦公空間重新規劃，招募托育人員設立托育中心，21日正式開幕，可收托4名0至6歲嬰幼兒，未來將提供家防中心員工孩童使用。中央社記者陳怡璇攝 114年2月21日
台北市家庭暴力暨性侵害防治中心將原本5樓辦公空間重新規劃，招募托育人員設立托育中心，21日正式開幕，可收托4名0至6歲嬰幼兒，未來將提供家防中心員工孩童使用。中央社記者陳怡璇攝 114年2月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北21日電）台北市家防中心將5樓辦公空間重新規劃，成為北市府首間機關「職場保母」托育中心，可收托4名0至6歲幼兒，將提供家防中心員工的孩子使用，已有多人表達送托意願。

台北市社會局表示，台北市家庭暴力暨性侵害防治中心將原5樓辦公空間重新規劃，並招募托育人員設立「職場保母」（托育中心），今天開幕，共計可收托4名0至6歲嬰幼兒，未來將提供家防中心員工的孩童使用。

社會局長姚淑文指出，托嬰機構面積原則需至少45坪 （因收托20名以上為較適營運規模），且場地需位於3樓以下，並需符合建築、消防等規定，企業設置不易。

而「職場保母」設立可於10坪大的空間，地上層無樓層限制，委託或聘雇保母照顧員工子女，可收托4名小孩，讓企業有更方便的選擇。

家防中心主任廖秋芬指出，已有3名家防中心員工表達送托意願。

員工蔡姓女士表示，若抽不到公幼或非營利幼兒園，就會考慮把孩子送來托育。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另一名員工說，小孩在這裡托育的話，自己在樓上辦公也能更安心，笑稱「下班直接拎回家，很方便」。

姚淑文指出，現今家庭多為雙薪家庭，大量托育需求增加，「職場保母」也會由勞動局、產發局及社會局共同向企業宣導，由公部門帶頭示範，繼台北市議會後，家防中心成為北市公部門第2個設立職場保母的機關。（編輯：戴光育）1140221

#台北市
#社會局
#台北
#姚淑文
#家防中心
#家庭暴力暨性侵害防治中心
台北市家庭暴力暨性侵害防治中心重新規劃5樓辦公空間，新設「職場保母」（托育中心）並於21日正式開幕，空間內有小桌椅、遊戲區、休息區、尿布台等，共可收托4名0至6歲嬰幼兒。中央社記者陳怡璇攝 114年2月21日
台北市家庭暴力暨性侵害防治中心重新規劃5樓辦公空間，新設「職場保母」（托育中心）並於21日正式開幕，空間內有小桌椅、遊戲區、休息區、尿布台等，共可收托4名0至6歲嬰幼兒。中央社記者陳怡璇攝 114年2月21日
姚淑文
邀元宵節逛台北燈節 觀傳局：領提燈可換湯圓寶林茶室案首件調解成立 北市府另提告求償醫療費
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：