北市家防中心首設職場保母 可收托員工幼兒4人

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（中央社記者陳怡璇台北21日電）台北市家防中心將5樓辦公空間重新規劃，成為北市府首間機關「職場保母」托育中心，可收托4名0至6歲幼兒，將提供家防中心員工的孩子使用，已有多人表達送托意願。

台北市社會局表示，台北市家庭暴力暨性侵害防治中心將原5樓辦公空間重新規劃，並招募托育人員設立「職場保母」（托育中心），今天開幕，共計可收托4名0至6歲嬰幼兒，未來將提供家防中心員工的孩童使用。

社會局長姚淑文指出，托嬰機構面積原則需至少45坪 （因收托20名以上為較適營運規模），且場地需位於3樓以下，並需符合建築、消防等規定，企業設置不易。

而「職場保母」設立可於10坪大的空間，地上層無樓層限制，委託或聘雇保母照顧員工子女，可收托4名小孩，讓企業有更方便的選擇。

家防中心主任廖秋芬指出，已有3名家防中心員工表達送托意願。

員工蔡姓女士表示，若抽不到公幼或非營利幼兒園，就會考慮把孩子送來托育。

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另一名員工說，小孩在這裡托育的話，自己在樓上辦公也能更安心，笑稱「下班直接拎回家，很方便」。

姚淑文指出，現今家庭多為雙薪家庭，大量托育需求增加，「職場保母」也會由勞動局、產發局及社會局共同向企業宣導，由公部門帶頭示範，繼台北市議會後，家防中心成為北市公部門第2個設立職場保母的機關。（編輯：戴光育）1140221