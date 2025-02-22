北市：4月推學童喝鮮乳專案 估18.4萬人受惠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北22日電）議員指出，台北市政府將推出班班有鮮乳專案，規劃憑數位學生證可在超商等通路領鮮乳等。市府今天表示，4月將實施專案，補助全市國小及幼兒園學童每週1瓶，約18.4萬人受惠。

國民黨台北市議員闕枚莎日前發書面質詢指出，去年在議會質詢期間建議台北市長蔣萬安參考日本普及全國各中小學校提供牛奶的政策，且依醫學研究顯示，每天喝牛奶政策，讓日本學生的平均身高有提升。

她表示，依台北市教育局研究，因少子化趨勢，北市學童人數逐年下降，認為教育局應在年度預算編列時，應考量學童的健康需求，預留經費讓學童每週享用1瓶鮮乳或豆漿等乳品。

她說，經了解市府將於4月推出讓學童憑數位學生證可在超商等通路領取鮮乳政策，建議市府要建立完善的數位鮮乳兌換券，並研議推動跨縣市合作模式及設置長期評估機制。

對此，台北市政府表示，教育局將自籌財源在4月推出升級「生生喝鮮乳」乳品專案，蔣萬安重視北市孩子營養，曾親自召開多次會議，後續市府也多次召開跨局處會議研議，宣布推出用數位學生證在超商領鮮乳的辦法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

教育局補充，4月起將實施此專案，補助對象為全市國小及幼兒園學童，學期期間將每週提供1瓶乳品，不含寒暑假，約18.4萬人受惠。兌換方式將採數位學生證靠卡換乳品，且可依飲用需求選鮮乳或豆漿，確保乳糖不耐症學童也能獲得適當營養補充。

教育局指出，此專案預計每學年提供40週，每瓶補助單價新台幣25元，每年總經費約1億8400萬元。目前委託仁愛國小辦理採購招標，系統標及商品標最晚在3月中旬決標，後續將進行系統介接及測試，預定學童可在4月兌換乳品。（編輯：李錫璋）1140222