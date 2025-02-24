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北市自籌款續辦班班有鮮乳 侯友宜盼中央統一實施

2025/2/24 13:55
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（中央社記者趙敏雅新北24日電）台北市政府日前宣布將自籌每年約1.84億元，4月起續辦班班有鮮乳。新北市長侯友宜今天接受媒體聯訪時說，新北若要辦班班有鮮乳，預算約需3.3億，希望全國統一實施。

行政院去年宣布「班班有鮮乳」政策於下學期起停辦，台北市長蔣萬安當天表達繼續推行意願，並在今年2月22日宣布將自籌財源，4月推出升級版乳品專案，補助對象為全市國小及幼兒園學童，學期期間將每週提供1瓶乳品，不含寒暑假。

侯友宜上午出席潭底溝抽水站機組更新工程第一標動土典禮，被問及台北市將自籌經費續推班班有鮮乳，新北市的相關規劃，侯友宜說，新北市如果要班班有鮮乳，預算約需新台幣3.3億元，因此他希望全國要有統一實施方式。

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侯友宜表示，新北市對孩子們營養健康照顧，包含推動營養午餐配合鮮乳或豆漿，同時在菜單設計上幫助學童提升鈣質攝取，確保飲食均衡健康。

新北市政府教育局表示，考量財政及教育資源配置，會持續與中央溝通，爭取經費到位後執行生生有鮮乳完整規劃方案。（編輯：張銘坤）1140224

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