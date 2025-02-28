桃園魯冰花季登場 12公頃花海展現客庄魅力

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（中央社記者葉臻桃園28日電）桃園魯冰花季今天起至3月7日在龍潭舉辦。桃園市長張善政說，魯冰花是客家文化的重要象徵，今年花季總種植面積達12公頃，為全台最大魯冰花海，歡迎民眾來感受客庄文化魅力。

桃園龍潭大北坑是全台最早種植魯冰花的地區，每年2、3月是盛開時節，魯冰花季今年邁入第8屆，打造大北坑與客茶館雙展區，並規劃生活、產業、客家、米食及茶文化5大主題園區及系列活動。

張善政上午出席桃園魯冰花季開幕活動時表示，今年魯冰花季範圍涵蓋大北坑、三洽水社區及台灣客家茶文化館，總種植面積達12公頃，為全台最大魯冰花海，歡迎民眾前來龍潭賞花。

張善政指出，魯冰花不僅是龍潭最美的花卉，也是著名作家鍾肇政小說「魯冰花」的核心主題，讓魯冰花成為龍潭及客家文化的重要象徵，代表純潔與希望，展現客家文化的傳承。

客家委員會副主任委員范佐銘表示，感謝鍾肇政寫出風靡一時的「魯冰花」，讓魯冰花能被更多人認識，扮演客家文化重要象徵；客家文化的傳承，語言扮演著關鍵角色，期許藉由花季活動促進客語及文化持續傳承，並推動在地觀光發展。

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桃園市政府客家事務局表示，活動結合客家音樂展演、擂茶體驗、客家米食展、親子闖關遊戲等多元活動，並與在地社區及創生團隊合作推出6條魯冰花主題小旅行。

客家局也說，今天起至3月2日提供免費接駁車，民眾可自龍潭運動公園及楊梅火車站後站搭乘前往大北坑展區，並轉乘至客茶館展區及各園區，活動詳情請參考魯冰花季官網或臉書粉絲專頁查詢。（編輯：方沛清）1140228