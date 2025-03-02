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疏導掃墓人潮 桃園殯葬管理所桃園館例假日交管

2025/3/2 20:26（3/2 20:56 更新）
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因應清明掃墓人潮，桃園市政府警察局桃園分局表示，即日起至4月6日，每逢例假日將對桃園市殯葬管理所桃園館周邊道路進行交通管制。（桃園市警局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年3月2日
因應清明掃墓人潮，桃園市政府警察局桃園分局表示，即日起至4月6日，每逢例假日將對桃園市殯葬管理所桃園館周邊道路進行交通管制。（桃園市警局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年3月2日
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（中央社記者吳睿騏桃園2日電）桃園警分局今天表示，因應清明掃墓人潮，即日起啟動公墓、納骨塔交管措施，桃園市殯葬管理所桃園館即日起至4月6日，例假日將對周邊道路交管，加強取締並驅離違停車輛。

桃園市警察局桃園分局發布新聞稿表示，依據桃園殯葬所官網資訊，桃園區納骨塔清明節春祭活動從即日起至4月6日止，期間園區車位停滿就不開放車輛入場，呼籲民眾提前祭拜，民眾可參考桃園市殯葬管理所官網搭乘大眾交通運輸前往，自行開車前往民眾，可停放至周邊停車場。

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桃園分局說，3月15日起至4月6日，每逢例假日納骨塔提早於上午7時起開放，清明春祭活動期間，部分例假日適逢農曆出殯吉日，預計將有大量治喪民眾及車輛出入殯儀館，建議民眾避開3月2日、3月15日、3月16日、3月22日、3月23日、3月30日、4月3日、4月4日，盡量利用非假日時段前往以避免塞車。

針對桃園市殯葬管理所桃園館周邊道路，桃園分局說，會透過編排專責警力機動性疏導管制交通，周邊聯絡道路則以調整號誌秒差、規劃單行道行駛等彈性措施來處置，若接獲臨時性道路壅塞資訊時，會立即派員疏導，並透過警察廣播電台等提供即時路況，提醒用路人留意。（編輯：李錫璋）1140302

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