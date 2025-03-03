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彰基醫院遭駭客攻擊已修復 院外掛號系統短暫失靈

2025/3/3 11:48（3/3 12:16 更新）
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彰化基督教醫院3日發布新聞表示，工程師3月1日偵測到有駭客攻擊，掛號系統短暫失靈，不過經工程師搶修，沒有資料外洩、病患權益受損或者全面被癱瘓的情形。圖為彰基醫院接受衛福部委託作為資安演練示範基地。（彰基醫院提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年3月3日
彰化基督教醫院3日發布新聞表示，工程師3月1日偵測到有駭客攻擊，掛號系統短暫失靈，不過經工程師搶修，沒有資料外洩、病患權益受損或者全面被癱瘓的情形。圖為彰基醫院接受衛福部委託作為資安演練示範基地。（彰基醫院提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年3月3日
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（中央社記者吳哲豪彰化縣3日電）彰基醫院今天指出，3月1日開始有駭客攻擊，醫院的院外掛號系統短暫失靈，不過經工程師積極搶修，沒有資料外洩、病患權益受損或者全面被癱瘓的情形。

彰化基督教醫院今天發布新聞表示，工程師3月1日偵測到有駭客攻擊，駭客利用假日資訊部人力最缺乏的時候發動大規模全面攻擊，掛號系統短暫失靈，經2天作戰，雖然有部分系統短暫失靈，但都積極搶修完成，沒有資料外洩、病患權益受損、或者全面被癱瘓的情形。

彰基總院長陳穆寬表示，最近一年每月都遭受5000筆以上駭客攻擊，但醫院有專門資安中心和專職資安長，且資安方面預算占總預算12%到20%，資訊相關工程師有70名，資訊部門以及其他相關部門更都通過認證。

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陳穆寬提到，衛生福利部日前也選擇彰基醫院作為示範基地，引用實際駭客入侵手法編製攻擊腳本，進行醫院實際場域資訊安全的攻防演練，藉以驗證醫療領域關鍵基礎設施的資安防護與應變能力。

彰基作為演練對手展現出卓越訓練和反應能力，成功發現攻擊事件並採取必要措施。而演練也讓擔任攻擊方的台灣駭客團隊獲得寶貴經驗。（編輯：郭諭儒）1140303

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