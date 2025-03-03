加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
去年旅宿人次略衰退 國人入住降、外籍客增
首頁 / 地方

以驚豔日本人為標準 北市公園處續打造景觀公廁

2025/3/3 19:36（3/3 19:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市工務局公園路燈工程管理處3日表示，自2024年執行景觀公廁新建工程以來，已讓21座公園廁所升級，成為以城市美學為基礎、以乾淨舒適為核心的景觀公廁。（台北市公園處提供）中央社記者陳昱婷傳真 114年3月3日
台北市工務局公園路燈工程管理處3日表示，自2024年執行景觀公廁新建工程以來，已讓21座公園廁所升級，成為以城市美學為基礎、以乾淨舒適為核心的景觀公廁。（台北市公園處提供）中央社記者陳昱婷傳真 114年3月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北3日電）台北市公園常見配置流動廁所，卻有外觀突兀不美觀、通風差易有異味等問題，市府公園處已推動公廁改造計畫，今年再編列9000萬元，要持續打造連日本人都讚不絕口的景觀廁所。

台北市工務局公園路燈工程管理處今天發布新聞稿表示，自去年執行景觀公廁新建工程以來，已讓21座公園中的廁所升級，成為以城市美學為基礎、以乾淨舒適為核心的景觀公廁。

公園處指出，景觀公廁設計皆會融入設置地點周邊的自然環境，材質減少使用金屬飾板，並選擇防風雨的耐候性材料，同時考量高齡化、親子、性別友善及無障礙使用需求，設置寬大平緩的出入口、兒童馬桶及安全椅等，盼所有族群都能安心如廁。

日本礪波市長夏野修日前率團參訪三層崎花海，公園處順道安排訪團體驗士林區東和公園新落成的景觀廁所，並拍攝影片放上「公園新花漾」臉書粉絲專頁。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

管理東和公園的陽明山公園管理所表示，除了充分考量使用者需求，景觀公廁還附有在白天或黑夜都能明確顯示的標示系統，無人使用時亮起綠燈、反之則是紅燈，並加強通風性和照明環境，擺脫過去公廁易有異味的印象，讓要求嚴格的日本人都讚不絕口。

公園處表示，未來將持續以此為基準，推動公廁改造升級，今年已編列新台幣9000萬元預算，預計升級10座固定公廁為景觀公廁。（編輯：黃名璽）1140303

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：