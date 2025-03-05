議員指北市觀光人次落後高雄 缺乏亮眼大型活動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北5日電）議員指出，台北市知名景點地標多，如台北101，但觀光人次卻落後高雄，且近年缺乏亮眼大型活動，只停留在設紙板打卡拍照，如參觀台北燈節人數僅達去年6成，市府應檢討。

台北市觀光傳播局今天回應，北市長年以來是國內外旅客熱門旅遊目的地，曾獲選知名旅遊網站列為2025年最值得造訪百大城市第11名；將持續輔導優化景點等做法，讓台北成為旅遊首選目的地及深化國際城市品牌形象。

國民黨台北市議員游淑慧以書面質詢指出，依交通部觀光署「觀光統計資料庫」數據，2024年台灣各縣市觀光旅客人數前3名分別為高雄市、台中市、新北市，台北市排名第4。

她說，以今年剛結束的台北燈節為例，吸引361萬人次賞燈，去年有574萬人次，預算差不多但今年參觀人次僅達去年6成，導致民眾認為今年台北燈節沒新意，更影響北市整體觀光活動效益。

游淑慧表示，如高雄市曾在韓劇「魷魚遊戲」正紅時，創造大型充氣玩偶經濟，後續引入「吉伊卡哇」，再度帶來豐碩市場效益，而高雄演唱會經濟也贏過已設立小巨蛋多年的台北市。

她說，反觀台北市舉辦活動，即使是動漫主題，仍停在設立紙板打卡拍照，難怪被評價沒亮點，北市擁有知名地標如台北101等，但因市府近年缺乏推出亮眼及新穎大型活動，或行銷創意跟不上國際潮流，認為應檢討政策。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

觀傳局表示，將持續輔導優化景點，打造友善觀光環境、提升服務品質及競爭力，並規劃舉辦大型活動，如3月15日「台北花伴野餐」，盼吸引更多人潮、創造話題。

觀傳局指出，分析今年台北燈節人潮減少原因，主要受天氣、假日及展期影響，因展期縮短為24天，期間假日少、元宵節又遇上班日，及寒流和下雨濕冷天氣，對參觀人潮造成影響。（編輯：方沛清）1140305