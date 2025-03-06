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中市公立幼兒園師疑以櫃門夾傷幼童手 遭停聘調查

2025/3/6 14:36
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（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中烏日區某公立幼兒園，2幼生排隊拿杯子喝水時起爭執，教師疑將其中一幼生的手放入水杯櫃門邊，再將櫃門關上，造成幼生手部挫傷，教師評審委員會審議後此師停聘靜候調查。

台中市教育局今天透過文字稿表示，烏日區某公立幼兒園有教師疑似不當管教幼生等相關情事，2月18日接獲陳情，隨即展開調查，2月24日函請學校將此師停聘，正加速調查中。

教育局表示，學校2月17日檢視班級監視器畫面發現，此師因2幼生排隊拿杯子喝水時起爭執，疑似將其中1名幼生的手放入水杯櫃門邊，再將櫃門關上，造成幼生手部挫傷；教育局已派員調查，並由學校召開教師評審委員會，審議將此師停聘，靜候調查。

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此師原擔任幼兒園主任，教育局調查過程中發現，還有疑似教學不力或不能勝任工作等情事，已督促學校召開校事會議審議，經會議決議組成調查小組調查中。

另外，此師遭檢舉疑似在延長照顧費用收費及午餐退費上有疑義，教育局也已派員調查，相關事證將移請地檢署查辦。（編輯：陳仁華）1140306

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