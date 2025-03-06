加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
屏東核三廠冷卻水塔起火 火勢已撲滅
首頁 / 地方

高市幼兒園遭控虐童 教育局：調查若屬實可重罰60萬

2025/3/6 12:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄6日電）高雄鳳山區某幼兒園遭控虐童，家長指控孩子的臉、手、頸多處遭幼兒園主任弄傷，驗傷後將提告；高雄市教育局表示，已要求園方校安通報，若情節屬實可裁罰行為人60萬元。

一名家長在臉書（Facebook）社團上貼文及診斷證明書、多張受傷照，家長說，兒子在此幼兒園已讀到快畢業，近日班導師請假，由主任代課，5日放學後兒子悶悶不樂卻不肯說原因，幫他脫衣服時發現手上有傷，追問之下，孩子一邊哭一邊說是老師弄傷的。

學生家長說，聽完孩子說法後，開始檢查其他地方，才發現包括臉頰、脖子等處有多處傷痕；打到學校詢問時，一開始這名主任還不承認，後來才說小孩太頑皮，一時太生氣沒有控制好情緒。

家長表示，事後園方態度不佳，還說監視器壞了，他帶孩子到醫院急診，診斷證明書記錄雙臉頰、右上臂挫傷，家長也轉述，醫師已認定這是不當對待，將會依法通報。

google news透過 Google News追蹤中央社

教育局今天透過文字說明回應，今天已請幼兒園進行校安通報、派員到幼兒園檢視監視器畫面，並依法調查，並要求園方暫時不得讓這名教保員接觸幼兒，並加強輔導幼兒心理情形。

教育局表示，如經調查屬實，依情節輕重，最高可對行為人裁罰新台幣60萬元；若情節重大，則依法裁處幼兒園減招、停招、停辦或廢止設立許可，解聘行為人1至4年或終身不得在幼兒園服務。（編輯：陳仁華）1140306

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

193
更多編輯台推薦新聞：