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配合鐵路橋抬升 宜蘭鐵路高架恐延至124年通車

2025/3/10 20:57（3/10 21:34 更新）
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圖為台鐵現有高架路段。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王朝鈺宜蘭10日電）宜蘭鐵路高架計畫原本預估去年底核定，因審查過程中，水利署對鐵路高架經蘭陽溪鐵路橋路段，要求配合蘭陽溪防洪治理計畫必須抬升高度，因計畫須變更設計，恐延至124年通車。

總經費新台幣501億元的宜蘭至羅東鐵路高架化計畫，高架化範圍由四城站南端至冬山排水橋，全長約16.1公里（含已高架3.7公里），將宜蘭、二結、中里、羅東等4車站改建為高架及新增縣政中心1站，在行政院政務委員陳金德協調下，宜蘭鐵路高架案地方配合款，將由新台幣105.72億元下修至57.83億元。

宜蘭縣政府交通處長黃志良晚間表示，交通部原本預估宜蘭鐵路高架計畫去年12月能經行政院核定，不過目前仍未核定，另在審查過程中，經濟部水利署對於鐵路高架經過蘭陽溪鐵路橋路段，要求要配合蘭陽溪防洪治理計畫必須抬升高度，因而此部分將辦理工程變更設計。

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黃志良說，在陳金德協調下，抬升高度因而增加的60億元經費，將由台鐵公司負擔，因加上變更設計等因素，因此預估去年底經行政院核定的時程，可能會往後延至今年底，因而後續相關工程時程也會跟著遞延。

黃志良表示，包括預估蘇新基地在民國116年5月開工，臨時軌道則在116年11月開工，至於通車時間也會延至124年年底，交通部已依照相關會議結論修正報告，預計4月將邀集宜蘭縣政府、台鐵公司，針對後續相關作業召開會議討論。（編輯：李錫璋）1140310

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