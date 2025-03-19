屏東兒童節「包圍縣府」 彩繪公車、模擬一日縣長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣19日電）屏縣府規劃今年兒童節活動，24種有趣富教育意義遊戲，包含彩繪公車、翻滾泥巴、化身消防員及模擬一日縣長；縣長周春米表示，讓孩子從玩中學，體會公共參與重要性。

屏東縣政府兒童節活動「包圍縣府 孩子作主」，在4月3日於縣府舉行，從上午10時到下午5時，有「彩繪公車」、「地板塗鴉」、「勇者救援任務」、「泥巴天地」、「小小縣長就職」、「數字魔法師」共24種遊戲。縣府今天舉行活動記者會說明活動內容。

周春米致詞表示，「包圍縣府」不僅讓孩子歡樂玩樂，更將抽象政策理念轉化為生動遊戲，讓孩子從中學習與體驗；透過遊戲，孩子能親眼看見並感受政策如何影響生活，激發創意與公民意識。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

活動由縣府24個局處全力合作，各自傾力打造24款獨具特色遊戲，讓每個角落都充滿驚喜，透過活動，讓孩子們從玩中學，更體會到公共參與重要性，締造出未來城市藍圖。

縣府提及，遊戲區可以讓孩子玩出自我，同時讓縣府不再只是象徵權威的建築，而是孩子可以探索、學習、發聲的公共場域。（編輯：陳仁華）1140319