那瑪夏6旬男休克昏厥 高雄榮總偏鄉救命成功
2025/3/19 17:39（3/19 18:06 更新）
（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）高雄那瑪夏孫姓男子日前突感劇烈胸痛、大量冷汗，到衛生所就診時突然抽搐及失去意識，當天值班高雄榮總急診醫學部醫師陳文毅憑藉豐富經驗緊急插管，啟動後送機制，成功救命。
那瑪夏區61歲孫姓男子日前工作時突感劇烈胸痛、大量冷汗，送到那瑪夏衛生所後，僅3分鐘內竟突發抽搐並陷入心因性休克，當場失去意識。醫師陳文毅立即指揮醫護團隊搶救，緊急插管、高效CPR，並迅速轉至署立旗山醫院治療。
經檢查，發現孫姓男子有高危險因子，包括長期高血壓病史、心電圖顯示左束支傳導阻滯及心臟超音波顯示左心室嚴重低動力。這些都是引發這次急性事件的重要危險因子，幸好及時救治。日前已康復出院，並回到衛生所門診複查。
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高雄榮民總醫院表示，山地醫療合作，再次證明偏鄉醫療價值，這次緊急救援行動，不僅展現了偏鄉緊急醫療體系的重要性，也證明了高雄榮民總醫院與那瑪夏衛生所的無縫醫療合作機制，即使身處偏遠山區，仍能確保患者在黃金時間內獲得最佳治療，大大提升存活率。
高雄榮總表示，將持續深化山地醫療資源，繼續強化山地緊急醫療救援體系，推動更多醫療資源下鄉，讓每位病患都能獲得即時且優質的醫療照護。（編輯：李淑華）1140319
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