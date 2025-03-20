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雲林養蚵人家顧食安 獲標章認證贏得顧客信賴

2025/3/20 15:23（3/20 16:46 更新）
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雲林縣養蚵人家林岳鋒和妻子張曉慧（圖）為了顧食安和做市場區隔，向農業部漁業署申請溯源管理，113年底取得國產蚵標章，消費者只要掃描QR Code即可獲得相關資訊。中央社記者姜宜菁攝 114年3月20日
雲林縣養蚵人家林岳鋒和妻子張曉慧（圖）為了顧食安和做市場區隔，向農業部漁業署申請溯源管理，113年底取得國產蚵標章，消費者只要掃描QR Code即可獲得相關資訊。中央社記者姜宜菁攝 114年3月20日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣20日電）雲林縣養蚵人家林岳鋒為做市場區隔和顧食品安全，向農業部漁業署申請溯源管理，去年底取得國產蚵標章，他發現取得標章後贏得顧客信賴，散客數也成長，有助養殖業增加收益。

雲林縣農業處長魏勝德接受中央社記者電訪表示，為了避免進口蚵混充台灣出產，衝擊養殖產業，政府輔導養殖戶申請溯源標章及產銷履歷，目前雲林縣申請溯源標章有56戶。為了消費者食品安全，縣府持續輔導養殖戶。

魏勝德表示，雲林112年放養牡蠣面積3070公頃，年產量4405公噸，年產值逾新台幣13億元，排名全台第二，但近年受到氣候變遷、人口老化缺工等問題導致養蚵產業沒落，若能透過推動溯源條碼或產銷履歷等來發展自有品牌行銷，能讓傳統養蚵產業轉型，增加養殖收益。

林岳鋒為第二代養蚵人家，長期自產自銷，他說，受極端氣候影響育成率，幾乎年年虧損，近年來還有進口蚵衝擊，也許2者外觀難分辨，可是口感差異大，價格落差懸殊，台灣蚵目前每台斤最高到250元，可是進口蚵每台斤僅60元

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林岳鋒指出，進口蚵魚目混珠成國產蚵，也間接影響到消費者的購買意願，甚至質疑養殖來源，衝擊養殖業。

為了顧食安和做市場區隔，他前年著手整備資料，去年底取得溯源標章，消費者只要掃描QR Code即可獲得相關資訊；林岳鋒發現，通過標章認證後詢問度倍增，散客戶也增加，連帶養殖戶收益成長。（編輯：謝雅竹）1140320

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