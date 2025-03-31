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台中清水塌陷建物公告停用 受影響10戶全妥善安頓

2025/3/31 20:51（3/31 21:01 更新）
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台中市清水區中興街近50年大樓因5、6樓塌陷被市府公告停止使用，社會局31日說明，接受市府緊急安置於旅館的8戶住戶已找到新的租屋處，搬到新住處，目前受影響住戶全數妥善安頓。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年3月31日
台中市清水區中興街近50年大樓因5、6樓塌陷被市府公告停止使用，社會局31日說明，接受市府緊急安置於旅館的8戶住戶已找到新的租屋處，搬到新住處，目前受影響住戶全數妥善安頓。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年3月31日
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（中央社記者郝雪卿台中31日電）台中市清水區中興街近50年大樓因5、6樓塌陷被市府公告停止使用，社會局今天表示，10戶受影響住戶，其中2戶依親，其餘8戶找到新的租屋處，今天搬到新住處。

清水區中興街屋齡近50年大樓22日5、6樓塌陷，日前市府都發局前往張貼公告停止使用，共有10戶住戶受影響，其中2戶依親、8戶接受市府緊急暫時安置於旅館。

社會局指出，住戶安置旅館期間，家庭中心啟動1戶1社工關懷，偕同區公所人員和里長，每天電話關心問候、親訪關懷慰問、發送基本生活物資與提供租屋資訊。受影響的10戶，目前有8戶找到新的租屋處，2戶依親。

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其中林姓住戶在安置期間十分焦慮，經常徹夜難眠。不動產租賃住宅服務公會協助她在沙鹿區找到1間原價月租新台幣7000元的套房，並與房東爭取降價為6000元，更協議在合約生效前免費提前入住；同時，公會也確認林姓住戶可申請約4000元的租屋補助，讓她安心簽約入住，也向市府人員的陪伴與協助表示感謝。

社會局表示，感謝不動產租賃住宅服務公會，不斷查詢、主動提供符合住戶條件的租屋。清水這棟集合式住宅大樓，經建築師、土木技師、結構技師3大技師公會現勘評估後，已公告並通知建築物住戶、所有權人停止使用，並限期4月30日前遷離，目前受影響的住戶已全數妥善安頓，並於今天搬到新住處，市府後續將持續追蹤關懷。（編輯：李淑華）1140331

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