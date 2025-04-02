朴子溪第三代渡槽竣工抗百年洪水 灌溉系統更具韌性

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（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）嘉義朴子溪第三代渡槽改建今天竣工，農業部指出渡槽橋基設計達百年防洪保護標準且耐震，耐用百年以上，讓農業灌溉系統更具韌性，提供東石、新港等鄉鎮穩定灌溉水源。

農業部農田水利署今天在嘉義縣舉行朴子溪渡槽改建工程竣工典禮，由農業部政務次長胡忠一主持，嘉義縣長翁章梁及在地農民代表共同出席，中央地方攜手見證下，宣告朴子溪渡槽改建工程完工。

胡忠一接受媒體聯訪表示，朴子溪渡槽是嘉義灌溉系統樞紐，滋養嘉義縣東石、六腳、新港、民雄、溪口等鄉鎮8502公頃良田，農民種植水稻、雜糧、蔬菜與水果所需灌溉水，均須由朴子溪渡槽輸送。

胡忠一說，1920年至1930年日本時代完成烏山頭水庫與嘉南大圳，其中包括朴子溪渡槽，但因年深月久經過氣候變遷、地震、大水，造成渡槽無法使用所以必須改建；總工程經費達新台幣4億元，經各方專家重新設計，以最新技術、工法興建，可抵擋天災，抗百年一次大洪水，耐用百年以上。

此外，朴子溪渡槽屬於嘉南大圳「水圳綠道」自行車步道一部分，歡迎民眾來這裡運動，也藉此瞭解農業灌溉工程及歷史。

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農業部農田水利署表示，朴子溪第一代渡槽於1930年完工啟用，主要功能為農業灌溉及運輸，經歷第二次世界大戰渡槽損害嚴重，於1980年辦理改建，二代渡槽同時增供工業用水。

但因應用水需求增加、氣候變遷、地震及河防安全等因素，辦理第三代渡槽改建2023年2月動工，歷經2次汛期、3個颱風與4級以上地震挑戰，於今年2月底完工，較預定工程提早5個月，今天舉行竣工典禮。（編輯：陳仁華）1140402

嘉義縣朴子溪渡槽改建工程2日竣工，農業部指出朴子溪渡槽屬於嘉南大圳「水圳綠道」自行車步道一部分，歡迎民眾來此運動，瞭解農業灌溉工程及歷史。中央社記者蔡智明攝 114年4月2日