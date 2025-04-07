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台南議員陳皇宇遭指關說車禍害警記申誡 公布影片自清

2025/4/7 12:14（4/7 12:36 更新）
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民進黨台南市議員陳皇宇（圖）遭指控向警方高層關說，導致負責處理車禍事故的員警遭記申誡，陳皇宇7日開記者會公布當事人提供影片自清。中央社記者楊思瑞攝 114年4月7日
民進黨台南市議員陳皇宇（圖）遭指控向警方高層關說，導致負責處理車禍事故的員警遭記申誡，陳皇宇7日開記者會公布當事人提供影片自清。中央社記者楊思瑞攝 114年4月7日
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（中央社記者楊思瑞台南7日電）民進黨籍台南市議員陳皇宇遭指控向警方高層關說，導致負責處理車禍事故的員警遭記申誡，今天召開記者會並公布影片，指承辦員警拒絕車禍當事人申請補充筆錄內容才向警方詢問。

有民眾在社群網站平台發文，指控陳皇宇為一起車禍事故向警方高層關說，導致承辦員警遭記申誡。陳皇宇上午邀集台南市政府警察局第一分局、交通大隊等單位代表共同召開記者會，並公布由車禍當事人提供的行車記錄器畫面，說明這起事件。

陳皇宇表示，3月初接獲民眾詢問，2月底在東區發生車禍事故後，已做過筆錄，後續回家檢視機車行車記錄器，發現有拍到事故經過，向承辦員警申請要補充筆錄內容，並附上行車記錄器影片，但承辦員警多次拒絕，所以他向第一分局詢問，民眾是否可補充筆錄內容並請分局協助。

陳皇宇指出，當事人只是想要維護自身權益，並將行車記錄器內容列入筆錄中，車禍事故肇責已由當事人申請車輛行車事故鑑定會判定，當事人也表明該負的責任絕不會逃避，並非網路上所言「撞到名車賠不起，找無辜車主一起賠錢」。

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台南市警察局第一分局長章振國表示，分局支持基層員警公事公辦，但此案原由是當事人依據行車記錄器影像，主張前方違停車輛駕駛也應製作筆錄，這是當事人的權益，承辦員警二度拒絕並使用不適當言詞，因此督察組才會記申誡處分。

陳皇宇表示，此案只是為民眾爭取權益，才會向第一分局詢問，但承辦員警卻多次拒絕，並用不適當言語回覆當事人，造成當事人身心壓力。他尊重警方行政流程，但若有行政違失情事也不應寬貸，一切依法行事。（編輯：張雅淨）1140407

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民進黨台南市議員陳皇宇（左3）遭指控向警方高層關說，導致負責處理車禍事故的員警遭記申誡，7日邀集警方代表開記者會對外界說明。中央社記者楊思瑞攝 114年4月7日
民進黨台南市議員陳皇宇（左3）遭指控向警方高層關說，導致負責處理車禍事故的員警遭記申誡，7日邀集警方代表開記者會對外界說明。中央社記者楊思瑞攝 114年4月7日
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