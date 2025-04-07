「全國第一鮪」在宜蘭蘇澳 4/10上午拍賣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭7日電）蘇澳籍漁船「全昌隆168號」6日在台灣東北外海捕獲1尾黑鮪魚活魚，不僅是今年「蘇澳第一鮪」，更是「全國第一鮪」，將於10日上午8時在南方澳第3魚貨拍賣場拍賣。

東港籍漁船「茂豐祥號」今天凌晨4時50分進港，驗魚後確認取得「屏東第一鮪」資格，而「全昌隆168號」今天凌晨約1時30分進港，秤重後達216公斤，且符合「蘇澳第一鮪」標準，更是「全國第一鮪」。

至於如何判定「全國第一鮪」，蘇澳區漁會總幹事陳春生以賽跑作為比喻，表示先抵達終點勝出，而終點就是安檢所，先抵達安檢所者為「全國第一鮪」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「全昌隆168號」49歲船長林宜俊得知符合第一鮪標準，開心直呼感覺就像玩拉霸機中了彩金。他表示，民國109年也曾捕獲「蘇澳第一鮪」，當年是以活的虱目魚為魚餌，但沒有預料會抓到黑鮪魚，能捕獲「蘇澳第一鮪」是意外，而這次特地準備魷魚、鯖魚為魚餌，出港想拚出第一鮪。

去年「蘇澳第一鮪」以每公斤新台幣1萬3100元賣出，林宜俊指出，只要賣出每公斤單價比去年高出100元就很開心；若能每公斤到1萬5000元當然更好，畢竟現在魚不好抓，且外籍漁工薪資上漲，光是船上5名印尼漁工薪資加上勞健保，每個月支出就達30萬元。（編輯：方沛清）1140407