治安會報 侯友宜：打擊幫派壓制詐騙

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（中央社記者趙敏雅新北8日電）新北市長侯友宜今天主持4月治安會報表示，近期幫派分子涉嫌替詐騙集團洗錢遭逮，幫派掛勾詐騙集團頻傳，將持續全力打擊幫派，也藉此壓制詐諞。

侯友宜上午出席新北市4月治安會報致詞時表示，今年2月1日至3月31日，新北警方攔阻詐騙金額達新台幣1億1550萬餘元，不過，詐騙集團手法不斷推陳出新，須仰賴相關單位更積極因應。

侯友宜指出，日前看到幫派分子涉入詐騙犯罪，因此打擊幫派，也就是壓制詐騙，要求警方全力以赴。

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侯友宜表示，這段時間適逢幫派幫主交接，引起關注，警方執行掃黑行動，破獲不法幫派組織共25件、127人。他進一步說，過去幾十年來，幫派不曾被消滅，只曾被壓制，無論是警察單位、還是司法體系，「面對幫派絕不手軟，依法執行，一個都不放過」。

2025雙北世界壯年運動會將在5月17日登場，侯友宜強調，場館、觀光休閒景點等周邊安全皆非常重要，市府各單位與警方須事先做好規劃，尤其世壯運閉幕典禮將在新北市美術館舉行，這是新美館於4月25日正式開館後，跟國際接觸的好機會，市府各單位及警方務必確保活動安全。（編輯：吳素柔）1140408