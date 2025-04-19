台南志工上街頭 2小時清出6噸垃圾、52公斤菸蒂

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（中央社記者張榮祥台南19日電）台南市政府今天動員3700名志工走上街頭撿拾菸蒂，順手清理垃圾，2小時清出逾6公噸垃圾，其中菸蒂52公斤，頗為驚人。

南市府環保局響應2025年世界地球日（4月22日）「地球力（Our Power，Our Planet）」主題，今天配合環境部在全市37個行政區同步舉辦「菸蒂不落地．乾淨好福氣」活動，動員3700名志工走上街頭撿拾菸蒂和垃圾。

環保局統計，2小時活動共清理6115公斤垃圾，其中菸蒂52公斤、一般垃圾3995公斤、可回收廢棄物2068公斤，且清除1023個積水容器。

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環保局指出，隨手丟菸蒂破壞市容，更可能堵塞排水系統，影響水質。今天活動目的是喚醒「隨手丟」後果的警覺，鼓勵養成「不亂丟」、「撿回來」好習慣。

環保局表示，菸蒂是全球最常見街頭垃圾之一，每年逾4.5兆根菸蒂被隨意丟棄，這些含有重金屬和塑膠纖維的廢棄物，長期污染環境。環保局將強化宣導清潔，也致贈熄菸柱給商圈，逐步推動「無菸蒂城市」。（編輯：李錫璋）1140419