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新北市議會4/24定期會 各黨議員紛考察借鏡建設

2025/4/19 20:50
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（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市議會4月24日至7月2日將開定期會，各黨議員開議前赴國內外考察，作為問政與大巨蛋選址參考。有民進黨議員前進美國展開講座之旅，或與日本神戶市議會交流展開外交之旅。

國民黨籍市議員陳偉杰今天發布新聞表示，議會即將開議，為了新會期能為新北建設作最佳準備，16日邀5名議員參訪台中市政規劃，期盼作為新北民眾生活好藍圖的借鏡。

同團參訪的蔡淑君表示，林口區很多小家庭最需要友善親子空間，台中市的馬卡龍公園遮陽和降溫設計、視覺呈現，贏得好口碑。另外，國民暨兒童運動中心等，對新北有參考價值。

團員白珮茹說，台中鼓勵市民全家參與野餐日活動，讓雙薪家庭能安心生養的職場公托政策，可看到台中市府團隊認真且細心。

台中市長盧秀燕親自為參訪團說明建設背後的歷程，市議員戴湘儀與宋雨蓁表示，從理念到實踐，都展現女性政治工作者對「宜居城市」的堅持與細膩。

團員呂家愷則關心台中大巨蛋的規劃，並認為其規劃條件，可作為爭取新北大巨蛋落腳土城、樹林、三峽、鶯歌的評估重點。

另外，議長蔣根煌帶領的訪問團，日前與市長侯友宜參訪日本東京大巨蛋、西武大巨蛋，作為新北大巨蛋選址參考。

民進黨黨團副總召集人蘇錦雄日前帶領市議員鍾宏仁、黃淑君等，前往日本神戶市議會交流；還參訪六甲山牧場、有馬溫泉觀光協會。他說，此行有新北企業隨行，可加強新北與神戶間的經濟交流。

黃淑君表示，雙北世界壯年運動會5月舉行，也邀請神戶市議會來台觀賽；另外，訪問團隨日本神戶機場開啟國際航線，18日回台，將於明天（20日）陪神戶市議員至新北市淡水、八里、板橋考察，21日訪問新北市議會。

無黨團結聯盟新北市議員馬見，晚間告訴中央社記者，他日前陸續走訪台中市和平區等台灣各地原住民部落，並拍攝影片闡述歷史與分享文化，希望行銷部落，也作為新北原鄉與都會原民需求的參考。

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民進黨籍市議員卓冠廷今天並未參加客家桐花祭活動，其助理表示，卓冠廷與市議員山田摩衣等，組北美訪問團「台灣新世代講座」，前往美國芝加哥、休士頓、波士頓、華府等，與台僑交流、演講，將於議會開議前回台。

卓冠廷在臉書Facebook貼文表示，感謝美國各城市的同鄉僑胞熱情協助，甚至有台僑託他將罷免連署書帶回台灣。（編輯：方沛清）1140419

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