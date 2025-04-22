高鐵延伸計畫 宜縣議長提案強烈建議再開公聽會

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（中央社記者王朝鈺宜蘭22日電）交通部3月在宜蘭舉辦高鐵延伸宜蘭公聽會，宜蘭縣議長張勝德今天在議會臨時會提案，強烈建議交通部於頭城或礁溪再辦公聽會，獲議員們連署支持，請縣府轉呈交通部積極爭取。

交通部公告的「高鐵延伸宜蘭計畫」，路線起自台北市高鐵南港站向東至宜蘭，全線長約60.6公里，計畫於宜蘭縣政府東南側設置宜蘭站，另於宜蘭端新設1處維修基地，計畫已進入第2階段環評。

交通部3月5日在宜蘭大學舉辦公聽會後，地方包含頭城鎮和礁溪鄉公所等機關認為多項議題仍未充分說明，發起連署陳情，盼在頭城、礁溪地區加開公聽會。

根據宜蘭縣議會臨時會議員提案表，張勝德提案請縣府就縣民關切的高鐵延伸至宜蘭計畫，應強烈建議交通部再次召開第2階段環境影響評估公聽會，理由為影響層面甚廣，尤以路廊所需經過的頭城、礁溪等沿線，及周邊土地、居民生活受影響大。

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提案表提到，3月5日於宜蘭大學舉辦的公聽會，由於通知時間短促，且開會地點較遠，有多數可能受影響的縣民未能參與，且目的事業主管機關對多項疑義未能詳細解說，導致多數可能受影響的縣民都有疑慮。

提案表提及，為利於居民得以就近參與公聽會，建請舉辦公聽會地點應擇定於頭城或礁溪為宜，針對民眾關切的高鐵路廊兩旁土地禁建與限建情形、高架工程、列車產生的震動噪音對環境景觀的衝擊，盼透過公聽會能獲得進一步了解，請縣府轉呈交通部等單位，並積極爭取在宜蘭加開公聽會。（編輯：林恕暉）1140422