北市承德路工安事故釀車損 勞動局將罰至少9萬元

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（中央社記者陳昱婷台北22日電）台北市士林區承德路某建案工地今天發生工安事故，造成1輛行經汽車受損。勞動局勞檢處表示，施工單位違反3項職業安全衛生相關規定，將裁處共9萬元至90萬元罰鍰。

台北市警察局士林分局今天上午獲報，承德路、福港街口某新建案工地鷹架掉落，波及1輛路過車輛，造成擋風玻璃被砸損，幸無人受傷。

事發後，台北市勞動局勞動檢查處派員到場檢查發現，此工地違反營造安全衛生設施標準、職業安全衛生設施規則相關規定，包含拆除構造物時未隨時注意拆除物的穩定性、未以適當支撐避免任意倒塌、未設置防止物體飛落設備。

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勞檢處指出，因施工單位違反3項條文，將裁處每項新台幣3萬元至30萬元罰鍰，即最低9萬元、最高90萬元，同時勒令停工，施工單位須提出復工申請，經審查合格後始可復工。

此外，台北市建築管理工程處說明，發生事故的工地位於承德路4段，因工人操作怪手拆除頂樓帷幕玻璃牆面時，整面牆體滑落撞擊鷹架，造成繫拉桿斷裂、鷹架結構傾斜，已勒令全面停工並裁處9萬元罰鍰。（編輯：戴光育）1140422