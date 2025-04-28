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議員控建案涉違法變更地目 中市：跨局處2週內釐清

2025/4/28 19:26（4/28 20:11 更新）
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台中市議會28日召開財政業務質詢，國民黨市議員吳呈賢（右）指出，市府農業局違法變更農地作為私設通道，讓建地容積暴增，要求市府調查釐清。中央社記者趙麗妍攝 114年4月28日
台中市議會28日召開財政業務質詢，國民黨市議員吳呈賢（右）指出，市府農業局違法變更農地作為私設通道，讓建地容積暴增，要求市府調查釐清。中央社記者趙麗妍攝 114年4月28日
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（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中議員吳呈賢今天指出，農業局違法變更農地作為私設通道，將臨路2.5公尺拓寬為6公尺，甲種建築用地成為超高容積建地；市府表示，召集相關單位2週內釐清，建商則指一切合法。

台中市議會今天召開財政業務質詢，國民黨市議員吳呈賢、吳建德質詢指出，大雅區自強段1685地號本就是合法甲種建築用地，直接面臨道路、建築線距離也超過2公尺，符合「建築技術規則」基本開發條件。

吳呈賢指出，農業局在111年核准緊鄰的1688地號農地變更為「私設通道」，變更農地61.21平方公尺，建地通道寬度從2.5公尺拓寬為6公尺，讓1685地號成為超高容積的建地，開發面積從原限制的1000平方公尺爆衝到5800平方公尺，本只可蓋3.5層樓普通住宅，跳級成為12層樓集合住宅。

吳呈賢提到，根據「非都市土地使用管制規則」及農委會多份函釋，從中央法令到地方自治規則，顯示農牧用地若要變更為私設通路，必須符合「未臨接建築線」且「無通行道路」要件，與農業設施直接相關，不能作為建築開發便道。

他指出，1685地號本身就有道路，1688地號農地也臨路，不符合變更條件，卻被農業局放行，堪稱「京華城台中翻版」。吳建德也要求市府正視違法農地變更案，啟動全面徹查是否有與建商官商勾結等不法情事。

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台中市副市長黃國榮表示，市府將跨局處調查，2週內調查清楚。農業局長張敬昌則說，此案是2022年由農業局審核通過，將會同法制局、政風處與都發局調查，如有違反規定，依法處置。

建商發言人喊冤，從頭到尾，此地容積及建蔽率都是可以蓋樓，從頭到尾都沒有跟農業局變更地目，一切都合乎法規。（編輯：陳仁華）1140428

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