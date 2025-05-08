台中特優公廁故障多 市府將建評分地圖

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市議員楊典忠今天說，高美濕地遊客中心公廁有4個故障小便斗，中區自由停車場男廁大號間長期故障，中市公廁卻貼特優級標章，名不符實。市府將規劃建置地圖，讓民眾評分。

台中市議會今天召開警消環衛業務質詢，民進黨籍市議員楊典忠質詢指出，高美濕地遊客中心公廁4個小便斗貼故障標示，北屯區一家大賣場的特優級公廁，3個小便斗貼著維修中的紙張，中區自由停車場特優級男廁的大號間長期故障，這些故障待修的公廁被選為特優級，根本是掛羊頭賣狗肉。

楊典忠質疑，市政府每年編列新台幣268萬元，委託廠商辦理台中市潔淨市容環境管理暨公廁品質提昇督導計畫，市府113年列管5810座公廁，其中特優級5795座，比例高達99.7%；對未達特優級管理不好的公廁，市府只有爭取中央硬體設施補助，卻無降級或適當處分的機制。他要求市府建立公廁使用者評分系統。

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環保局長陳宏益表示，以環保局過去管理經驗，如果是在建築物內的公廁，都會管理比較好，獨立公廁比較容易有問題，將會製作公廁地圖，讓民眾評分。

此外，陳宏益指出，目前公廁管理只有獎勵，沒有懲處，特優級公廁比例高是按中央規定，是全國普遍現象。（編輯：吳素柔）1140508

台中市議會8日舉行警消環衛業務質詢，民進黨市議員楊典忠（前）指出，高美濕地遊客中心公廁4個小便斗貼出故障標示，北屯區一家大賣場公廁3個小便斗維修中，中區自由停車場男廁大號間長期故障，這些公廁被選為特優級，根本是掛羊頭賣狗肉。（市議員楊典忠提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年5月8日