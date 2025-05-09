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高雄市推動產業節能 圓山飯店年省65萬度電

2025/5/9 10:37（5/9 10:46 更新）
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高雄市政府經濟發展局15日將在高雄圓山飯店舉辦ESCO產業節能說明會，會中邀請圓山飯店分享成果。圓山透過改善汰換各設施，估計每年可節省約65萬度電，節能率達45%。（高雄市經發局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年5月9日
高雄市政府經濟發展局15日將在高雄圓山飯店舉辦ESCO產業節能說明會，會中邀請圓山飯店分享成果。圓山透過改善汰換各設施，估計每年可節省約65萬度電，節能率達45%。（高雄市經發局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年5月9日
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（中央社記者林巧璉高雄9日電）高雄市經發局15日將於高雄圓山飯店舉辦ESCO產業節能說明會，會中將邀請圓山飯店分享成果。經發局表示，圓山透過改善汰換各項設施，估計每年可節省約65萬度電，節能率達45%。

經發局今天發布新聞稿表示，為推動產業節能轉型，協助在地業者強化能源管理應用，將舉辦「ESCO與能源管理系統推廣說明會暨參訪活動」。會中將說明節能補助資源與申請機制，分享企業實際導入案例，並實地參觀圓山飯店自112年啟動的轉型成果。

經發局長廖泰翔表示，節能減碳是全球產業永續發展關鍵議題，經發局迄今已成功輔導14家業者取得補助逾新台幣6500萬元、年省近600萬度電。

廖泰翔說，服務業在住商用電範疇中擁有相當廣泛的節能潛力，期待延續過往累積輔導經驗，號召更多企業推進具體可行節能方案，協助提升能源使用效率，共同實現淨零轉型。

經發局說明，市府針對能源用戶，聚焦於能源技術服務（ESCO）與能源管理系統（EMS）的智慧節能方案推廣。透過說明會與參訪活動，將協助企業了解補助資源與導入技術，把握節能轉型趨勢與機會。

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高雄圓山大飯店營運協理盧家怡表示，圓山飯店參加112年度節電夥伴計畫ESCO輔導，成功申請500萬補助經費，透過改善汰換冰水主機、水泵、增設風車及熱泵，估計每年可節省約65萬度電、減少溫室氣體二氧化碳排放約300公噸，節能率達45%。

此外，經發局今年也推動「能源服務模式媒合會」協助能源用戶與節能服務業者媒合對接；預計完成6件ESCO補助申請案輔導，協助用戶提出節能規劃與提案。另外針對5處服務業中小能源用戶辦理節能診斷與輔導作業，並選定2處業者進行ISO 14064-1溫室氣體盤查與教育訓練，協助掌握碳排現況。（編輯：方沛清）1140509

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