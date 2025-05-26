雲林藝文補助城鄉落差 縣府允優先補助東勢光藝節

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（中央社記者姜宜菁雲林縣26日電）民進黨雲林縣議員蔡永富與顏嘉葦在議會總質詢時表示，文化觀光處補助20鄉鎮辦藝文活動有城鄉落差，盼縣府均衡發展；對此縣府文化觀光處長陳璧君回應，協助盤點鄉鎮特色，打造觀光品牌。

陳璧君今天說，縣府近年持續協助沿海鄉鎮打造觀光品牌，包括雲西海洋音樂季、成龍濕地流動藝術饗宴等，諸多活動成功帶動沿海觀光。

針對元長、東勢、台西等活動較少鄉鎮，陳璧君允諾會協助鄉公所盤點地方特色文化，提案藝文活動；縣長張麗善承諾明年將優先補助東勢鄉舉辦的光藝節。

顏嘉葦表示，根據文觀處資料顯示，從民國112年起至今年總補助金額達新台幣4.2億元，其中虎尾鎮累積1.5億元以上、北港鎮累積約1.3億元、斗六累積逾3000萬元，部分鄉鎮出現城鄉落差。

顏嘉葦舉例，褒忠鄉3年來僅補助60萬元，元長鄉今年也僅有10萬元。

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蔡永富說，3年來虎尾、斗六、北港地區的藝文補助占了7成以上經費，以今年來講，元長、斗南、東勢等5鄉鎮補助僅有10萬元，麥寮、台西連年補助更是不超過百萬，擔憂發展不均，加劇城鄉落差。

顏嘉葦與蔡永富認為，縣府應均衡發展雲林縣20鄉鎮藝文活動，補助不應厚此薄彼；東勢鄉公所預計明年辦理光藝節，但地方資源有限，希望縣府給予協助，增加當地曝光度。（編輯：陳仁華）1140526