議員指扭蛋機藏18禁批通報混亂 蔣萬安允諾改善

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（中央社記者劉建邦、楊淑閔台北29日電）扭蛋機店如雨後春筍般冒出，議員指扭蛋機暗藏18禁用品，且有店家設學校旁，但市府通報機制混亂如多頭馬車，市長蔣萬安允諾由府級統籌跨局處討論。

台北市議會今天下午召開定期大會市政總質詢，蔣萬安率市府局處首長列席備詢。國民黨台北市議員柳采葳質詢，台北市區內近期幾乎隨處可見扭蛋機店，如早餐店或補習班旁，但機台販售商品卻暗藏春色。

柳采葳說，先前赴市區扭蛋機店內消費，竟發現有機台販售情趣用品，如她購置到扭蛋就是具震動功能的電動棒，且因許多機台店家在學校旁，擔憂學童恐買到類似物品。

她指出，經詢問北市府局處是否可進行管理，但包含社會局、警察局、市場處、商業處等6局處卻互相推託，都稱因非扭蛋機管理單位，所以無法可管，如警局稱因非屬於賭博物品所無法稽查。

柳采葳表示，市場處、社會局則回應要向主責機關商業處通報，並由商業處進行處理，但商業處卻回稱因扭蛋機不屬於自助販賣機管理範疇，無法可管。她認為針對扭蛋機的管理機制，市府局處如同多頭馬車。

她接著說，扭蛋機除暗藏販售18禁物品，商品還有標示不合格狀況，像先前她在地下街購買扭蛋，內容物就無中文標示或標示不清等狀況。

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柳采葳要求市府應修正台北市自助選物販賣事業管理自治條例，明文納管販售扭蛋，並跨局處建立通報稽查與裁罰機制，學區、捷運站等應禁設情色與未標示商品的扭蛋機台。

蔣萬安在議場答詢，會交由商業處主責邀集各單位研討包含可能暗藏色情賭博等新興機台犯罪情形，並針對全市相關場域進行稽查及從源頭管理與討論如何開罰，北市內不應出現違法機台，且後續會由府級協調跨局處溝通。（編輯：張銘坤）1140529