台南聽障男遭資遣 勞動部2計畫助重返職場

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（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南市重度聽障男子王唯安2年多前因公司遷廠遭資遣，經永康就業服務中心運用勞動部兩項計畫協助，成功媒合至照明科技公司擔任技術員，再就業至今超過1年，雇主也相當滿意。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今天發布新聞稿指出，37歲的王唯安小時候因生病高燒導致聽力受損，高中畢業後在一家眼鏡工廠工作多年，2年前因公司遷廠遭資遣而被迫離開職場，為了不讓家人擔憂，王唯安轉而求助永康就業中心幫忙。

雲嘉南分署指出，因王唯安有眼鏡工廠工作經驗，且對相關領域工作有興趣，就服員運用「職場學習再適應計畫」，推介他先以職場實習方式到一家照明科技公司工作，透過實務操作熟悉職務內容；同時利用「手舞心語計畫」，聘請手語老師進場協助雙向溝通，讓他的工作效率大幅提高。

雲嘉南分署指出，王唯安雖然聽力受限，但他工作細心、態度認真負責，對於機台操作與產品品質要求嚴謹，成為產線重要成員，公司也逐步建立包容與支持的工作文化，並為王唯安進行職務調整，主要負責鏡片裁切與產品組裝等工作，讓他能更順利執行工作，至今已穩定就業1年多。

王唯安表示，有穩定工作真好，家人不用再為他擔心，這份工作不僅讓他找到自信心與成就感，也開展新人生，鼓勵有相同際遇者不要一遇挫折就氣餒，只要肯走出來，永遠有機會。

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雲嘉南分署長劉邦棟強調，一般雇主可能覺得與聽障者溝通困難，但只要注意一些細節，利用筆談、肢體語言、唇語、圖片等工具，就能有效溝通，重要的是要有耐心，聽障者也會是非常好用的人力，成為廠商好幫手。

劉邦棟說，勞動部針對聽障者有不少就業促進措施，如「職場學習及再適應計畫」鼓勵雇主為聽障勞工提供職場學習機會，政府補貼企業最長3個月基本工資及輔導管理費用；「手舞心語計畫」則是提供手語老師進場協助溝通，民眾可向各就業中心尋求協助。（編輯：李淑華）1140604