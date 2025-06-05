苑裡稻田變身大型電影看板 恐龍圖騰吸睛

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（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗縣苑裡鎮農會稻田彩繪別具特色，獲環球影業青睞，共同合作在苑裡藺草文化館對面稻田，勾勒出電影「侏羅紀世界：重生」經典LOGO與恐龍圖騰，宛如變身大型電影看板。

苑裡鎮農會今天表示，這次彩繪田區面積約2700平方公尺，自1月展開計畫、2月整地、3月播種，以逾3萬5000株稻秧，勾勒出電影經典LOGO與恐龍圖騰，歷經5個月規劃、耕耘，終於完整呈現。

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農會指出，苑裡鎮素有「苗栗穀倉」之稱，利用示範農地推廣稻田彩繪逾20年，以不同顏色水稻加以組合排列，呈現出各種文字及主題圖案，將田區化身廣告看板，過去曾有生肖系列、節日系列、Q版媽祖、石虎各式圖案躍入田間，還曾有民眾好奇，誤以為是噴漆效果。

苑裡農會表示，這次彩繪結合電影元素與農業特色，營造全新稻田藝術亮點，即日起到7月13日開放參觀，現場設有觀景平台，歡迎民眾親臨現場，沉浸在稻浪間，一同感受極致的磅薄氣勢。（編輯：李錫璋）1140605