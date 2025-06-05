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太武山莊圍籬遭指易釀視線死角 金門縣府允改善

2025/6/5 20:42（6/5 21:11 更新）
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位於新北市中和區的市定古蹟「太武山莊」產權屬金門縣政府，其外部圍籬成為交通視線死角，相關單位5日會勘後，將要求金門縣府改善為通透性圍籬。（張嘉玲服務處提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年6月5日
位於新北市中和區的市定古蹟「太武山莊」產權屬金門縣政府，其外部圍籬成為交通視線死角，相關單位5日會勘後，將要求金門縣府改善為通透性圍籬。（張嘉玲服務處提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年6月5日
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（中央社記者黃旭昇、吳玟嶸新北5日電）民進黨新北市議員張嘉玲今天指出，市定古蹟太武山莊的圍籬易成交通視線死角，盼擁有產權的金門縣府改為通透性圍籬。金門縣財政處表示，盡速提圍籬補照及改善。

新北市政府表示，中和區內曾一度多達26個眷村，目前僅存自治街的太武山莊，2016年由新北市文化局指定為市定古蹟，但產權屬於金門縣政府。

張嘉玲今天會勘太武山莊，她傍晚發布新聞指出，太武山莊被指定為市定古蹟後，金門縣府搭建圍籬將山莊包圍，不僅內部髒亂影響環境衛生，圍籬還影響交通安全。

新聞稿中，中和區民有里長謝清炎表示，颱風後，鐵皮圍籬曾倒塌毀損，路口也因密閉式圍籬阻隔視線，常發生車禍，居民盼主管單位金門縣政府能改善。

張嘉玲指出，經新北市工務局查證，此圍籬未申請雜項執照，就是違章建築。金門縣府應重視公安及交安，申請執照並改採通透性佳的圍籬。

她表示，除要求工務局列管，也督促新北市交通局設置閃燈號誌、標誌及重新劃設標線，保障交通安全。

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金門縣財政處指出，有關太武山莊圍籬改為通透性較佳圍籬或做退縮處理等，已在洽詢建築師將盡速提出圍籬補照及改善作業。

針對太武山莊基地，金門縣財政處表示，已委託顧問公司向新北市政府提出都市更新地區劃設的申請，目前正在審議中。（編輯：戴光育）1140605

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