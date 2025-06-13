議員指里鄰建設服務經費不足 北市：已規劃提高

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（中央社記者劉建邦台北13日電）北市府編列里鄰建設服務經費改善里鄰環境，議員指經費16年未調，多數里長反映因通膨影響，費用不夠。民政局表示，已規劃提高費用，考量可能排擠其他預算，須由府級同意。

台北市議會民政委員會今天討論議員及市府提案，國民黨北市議員柳采葳提案，市府為加強改善里鄰生活環境，及促進各里鄰公共服務等，編列里鄰建設服務經費，由里辦公處依里民建議及里內需求自行運用，以適時解決里內建設及服務。

柳采葳說，市府從2009年起提供每年每里的里鄰建設服務經費為新台幣30萬元，但因近期通貨膨脹，許多里長反映此基礎經費已嚴重不足，提案建議市府應提高費用。

議會民政委員會召集人、民進黨台北市議員鍾佩玲在會議上表示，此議題先前就有議員曾提案，民政局事後調整里鄰建設服務經費的級距及上限，目前最高可領取50萬元，支持議員提案盼調高30萬元的基礎經費。

她說，很多里長及議員都曾反映里鄰建設服務經費的基礎經費已10多年未調，建議市府應採滾動式調整，且不用擔心排擠其他預算。議員提案部分請市府研議辦理。

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北市民政局長陳永德答詢，里鄰建設服務經費是依各里的人口數、面積及固定里民活動場所公告土地現值為基準增加經費，新增人口數達5000人，經費增加1萬元，去年已編列1.4億餘元預算因應此筆經費。

他說，針對議員建議提高里鄰建設服務基礎經費30萬元，因許多議員去年曾提案要求調整，後續有討論相關細節，並已規劃妥適，初步研議提高為35萬至40萬元，但考量可能排擠其他預算，仍須由府級討論決定。（編輯：李錫璋）1140613