Disney+獨家上架梅艷芳影集 公開從未曝光畫面

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

導演版「梅艷芳」將以5集劇集呈現，導演梁樂民表示，影集不像電影受到片長限制，能讓觀眾看見梅艷芳傳奇一生，並將釋出1小時從未曝光的畫面。（Disney+提供）中央社記者王心妤傳真 111年1月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北6日電）影音串流平台 Disney+去年11月登陸台灣，今天宣布將推出導演版「梅艷芳」影集和「台灣犯罪故事」，其中「梅艷芳」將釋出1小時從未曝光的畫面，將於2月2日獨家上架。

「梅艷芳」導演版將以5集劇集呈現，由導演梁樂民執導、江志強監製，演員古天樂、王丹妮、劉俊謙等人演出。梁樂民表示，「梅姐的人生精彩燦爛，電影版本因為片長所限，需在內容上作出取捨。」此次用劇集方式盡情呈現，讓觀眾在家也能經歷梅艷芳的人生。

韓國作品中，Disney+將會推出原創作品King of Savvy，關於賭場之王、充滿犯罪與動作打鬥元素的故事，由韓星崔岷植主演，並由韓國驚悚電影「犯罪都市」導演姜允成執導。

另外還有去年11月開拍的原創華語心理驚悚劇集「台灣犯罪故事」（暫名），此劇以真實犯罪案件為靈感，深入探討家庭恐怖襲擊大屠殺案、強姦案、謀殺案及欺詐案，預計有12集，由演員鳳小岳、施柏宇、薛仕凌、林予晞、李銘忠、王柏傑等人主演。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

大中華區還有同名小說改編而成的華語劇「人世間」，將由中國演員雷佳音、辛柏青、宋佳主演。

Disney+今天發布新聞稿表示，華特迪士尼公司亞太區內容與開發部負責人甘蕙茵認為市場對於亞太區新作品反應正面，全球各地對高品質亞洲內容及原創故事有巨大需求，「迪士尼將繼續投資最優質的娛樂內容，並與亞太區最受歡迎的創意人才及故事創作者合作，讓他們在世界舞台上大放異彩。」（編輯：張雅淨）1110106