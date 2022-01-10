演藝圈寒冬送暖 陳美鳳獻愛植物人翁立友助受虐兒

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藝人陳美鳳（右）10日為合作多年的創世基金會拍攝「守護植物人的家」公益廣告，基金會將陳美鳳多年來為公益的付出集結成「愛心集」並送給她，讓陳美鳳相當感動。（民視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月10日

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（中央社記者葉冠吟台北10日電）演藝圈藝人寒冬送暖，藝人陳美鳳為合作多年的創世基金會拍攝公益廣告，邀粉絲獻愛幫助植物人過好年；歌手翁立友也攜手謝金晶幫助受虐兒，同時透露腰傷新消息。

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳今天為創世基金會拍攝「守護植物人的家」公益廣告，她分享2021年算是豐收的一年，拍攝電視劇「黃金歲月」、主持節目「美鳳有約」，還有代言廣告及公益行程。

其中讓陳美鳳最開心的是上回二手義賣商品，在大家的分享下達到新台幣60萬元的金額，陳美鳳表示，「全台灣很多單位都需要被幫助，像有幼齡的小天使、未來台灣的主人翁，還有為台灣打拚一輩子的中老齡植物人，希望大家可以有餘力幫助需要的人，讓溫暖傳遞到每一個角落。」

創世基金會公關暨社資部主任吳昭芬分享，陳美鳳從民國94年就跟他們結緣，齊心號召民眾幫助植物人，今天特別把陳美鳳擔任愛心大使的紀錄及報章雜誌報導集結成「愛心集」，要讓陳美鳳留念，陳美鳳也直呼「太感動」。

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台語金曲歌王翁立友昨天則攜手謝金晶、向蕙玲、87樂團主唱艾成、王瞳與孟慶而等藝人，出席為受虐致重殘兒童舉辦的「台灣愛與希望國際關懷協會」公益演唱會，2度受邀演出的翁立友表示，「行善要及時，把握每一個可以幫助人的機會。」

提到近況，翁立友表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間非常珍惜站在舞台上的機會，他開春也將推出新專輯。至於他先前登山不慎摔傷，翁立友表示，「腰傷都痊癒了，現在做任何動作都會放慢，時時注意筋骨，感謝大家關心。」（編輯：張雅淨）1110110