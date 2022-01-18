遮蔽的天空重返大銀幕 春光乍洩再現梁朝偉魅力

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影片來源：甲上娛樂

（中央社記者王心妤台北18日電）經典電影重返大銀幕，「末代皇帝」導演貝托魯奇經典作品「遮蔽的天空」（The Sheltering Sky），以及影帝梁朝偉演出的「春光乍洩」都將重映，讓影迷重見經典風采。

貝托魯奇（Bernardo Bertolucci）曾憑藉「末代皇帝」摘下第60屆奧斯卡獎最佳影片、最佳導演、最佳改編劇本等獎項，之後又號召原班人馬前往撒哈拉沙漠拍攝「遮蔽的天空」。

「遮蔽的天空」配樂由日本音樂家坂本龍一操刀，他曾分享40人的樂團在錄音現場準備開始時，貝托魯奇不滿意前奏希望修改，坂本龍一回應：「現在沒辦法立刻改。」貝托魯奇則說：「（電影配樂大師）莫利柯內（Ennio Morricone）就有辦法。」坂本龍一也只能接受挑戰，短短30分鐘內改寫開場音樂旋律。

另一部將重映的電影「春光乍洩」由梁朝偉演出男同志一角，他也因此摘下香港電影金像獎影帝。他接受雜誌專訪表示，「演戲39年，好像我做什麼事情都是為了演戲。學新東西的時候，比如接觸一些新的運動，它們會提醒我，如果你想再進一步，那麼當初有哪幾樣基本功要練，現在還應該回去重溫。」他也認為這樣才有趣，「如果每個人、每件事都一樣，還有什麼好玩的？」

「遮蔽的天空」將於1月21日在台上映，「春光乍洩」則於2月25日在台上映。（編輯：張雅淨）1110118