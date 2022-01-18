蔡凡熙郭書瑤新片譜戀曲 方文琳勸女兒勇敢愛

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電影「再說一次我願意」18日晚間首映，導演稅成鐸（左起）及演員侯彥西、蔡凡熙、郭書瑤、方文琳、莫莉出席，並分享拍攝點滴及戲外感情觀。（皮諾丘電影提供）中央社記者王心妤傳真 111年1月18日

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（中央社記者王心妤台北18日電）電影「再說一次我願意」今晚首映，片中描述蔡凡熙和郭書瑤的浪漫戀曲。方文琳片中飾演蔡凡熙母親，她透露現實中會鼓勵女兒勇敢戀愛，就算失戀也該哭一哭後繼續談下一場戀愛。

「再說一次我願意」主要演員群蔡凡熙、郭書瑤、方文琳、莫莉、侯彥西今晚出席首映會。郭書瑤與蔡凡熙在片中譜出浪漫戀曲，演員們也分享愛情觀念，方文琳不只在片中給予戀愛建議，現實生活中也會鼓勵女兒勇敢戀愛，「會建議她們現在享受談每一場的戀愛，哭一哭，再期待下一場，因為我年輕時就是這樣。」

談起戲外戀愛觀，蔡凡熙分享，父母特別注重交往對象的禮貌，「不喜歡會直接說，不過都是當參考。」郭書瑤則笑說以前習慣帶交往對象回家，但外婆與媽媽都會太認真認識對方，「我有次分手，外婆也哭了一星期，之後就會考慮穩定後再介紹給家人。」

侯彥西笑說自己早戀，爸爸很早就會提醒要做好保護措施，莫莉則稱父母個性比較保守，「他們都會用『朋友』來稱呼我的交往對象，也希望準備結婚的對象再帶回家就可以。」

「再說一次我願意」將於19日全台上映。（編輯：張雅淨）1110118