蔡凡熙盼擺脫陽光男孩包袱 挑戰新角展更多面向

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演員蔡凡熙在電影「再說一次我願意」中扮演勇敢追愛的男主角，他也表示，出道以來挑戰的角色類型都有點相似，隨著年齡漸長，也期待能挑戰更多心靈層面的角色。（皮諾丘電影提供）中央社記者王心妤傳真 111年1月22日

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（中央社記者王心妤台北22日電）演員蔡凡熙常在影視作品中飾演陽光大男孩，在電影「再說一次我願意」則是勇敢追愛的男主角，但他表示，除了陽光男孩角色，也希望能挑戰多種類型作品，讓觀眾看到更多面向。

蔡凡熙2016年因演出電影「報告老師！怪怪怪怪物！」出道，之後又與郭書瑤演出「通靈少女」，靠著劇中「阿樂學長」一角獲得知名度，陸續演出電影「癡情男子漢」、「有五個姊姊的我就註定要單身了啊！」等片。

這次在「再說一次我願意」中再次合作郭書瑤，蔡凡熙接受中央社記者專訪表示，因為需要培養出戀愛感，雖然默契已足夠，但兩人是前仍有表演課拉近距離。

蔡凡熙片中飾演陷入無限求婚迴圈的男主角路克，只能想盡辦法從不斷重複的今天中找出蛛絲馬跡逃脫。蔡凡熙表示，這次拍攝需要同個畫面演出不同劇情，不只要演出不同情緒，也要和劇組一起注意走位、東西擺放的位子等，其實下了許多功夫。

蔡凡熙表示，「其實我不太看自己的作品；會看，但不會很認真，有點像是會模糊焦點看不到自己的演出，只看別人的。」

蔡凡熙表示自己其實是個容易自我懷疑的人，表現好壞與否，都是靠著別人的評價，而這次被導演稅成鐸邀請演出完後一起看回放，也讓他自我要求更高，「我會主動要求再來一次，所以這部片算是NG滿多的。」

談起片中角色，蔡凡熙表示，出道以來挑戰的角色類型都有點相似，隨著年齡漸長，也期待挑戰更多心靈層面的角色，「因為我也是人，希望挑戰更多類型，因為我不會只有一種面向，也希望表現更多給觀眾看到。」

「再說一次我願意」已於全台上映。（編輯：陳政偉）1110122