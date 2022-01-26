禾浩辰變身美男魚不易 穿30公斤魚尾裝勞師動眾

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演員禾浩辰（中躺者）在新劇「我家浴缸的二三事 」中扮演「美男魚」，所穿戴的魚尾裝淨重達30公斤，穿脫都需要出動10名工作人員協助。（羚邦集團提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月26日

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（中央社記者葉冠吟台北26日電）演員禾浩辰在台劇「我家浴缸的二三事」中扮演人魚，劇組斥資新台幣逾百萬為他量身打造矽膠魚尾，不過魚尾再加上禾浩辰體重就重達100公斤，得出動6名壯漢才能把他抬入水中。

「我家浴缸的二三事」改編自同名日漫，描述禾浩辰飾演的「美男魚」李仁宇莫名闖入高中生趙龍杰（蔡凡熙 飾）的生活，上演一段人與魚同居生活。

今天劇組曝光禾浩辰變身人魚的幕後花絮。為打造他的魚尾，劇組找上製作義肢的專業團隊，斥資逾百萬，花2個月量身訂製，禾浩辰也得一整天維持固定姿勢，僅穿著貼身長褲，藉由3D列印一層一層掃描測量。

禾浩辰在劇中的設定，是只要遇水就會現出魚尾的「美男魚」，但這個變身過程相當辛苦，由於魚尾是矽膠材質，摩擦力非常強，需事先用肥皂水潤滑他的雙腿，才得以「滑」進魚尾中，一度出動逾10名工作人員協助。

順利套入魚尾後，因魚尾尾鰭內含一組單蹼蛙鞋，也要工作人員伸進魚尾幫禾浩辰將腳扣進蛙鞋，花3小時才能完成魚尾扮相。成功那一刻所有人都歡呼叫好，禾浩辰則苦笑感覺穿一次魚尾像過了一輩子，自己已經是條死魚。

不過光是魚尾重量就高達30公斤，連禾浩辰要獨自舉起都很困難，再加上他的體重，全身重量超過100公斤，得出動6名壯漢才能將他抬進水中，也因為穿脫太過麻煩，禾浩辰透露自己盡量不喝水，以免會想上廁所需要勞師動眾。但劇組拍攝期在冬天，溫度只有攝氏13、14度，工作人員總會不停灌薑茶給禾浩辰。

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禾浩辰笑說，只是薑茶非常利尿，有幾次不小心偷偷在泳池解放，也只能語帶歉意表示，「各位工作人員真的很不好意思，真的憋不住」，他還瘋狂上網搜尋不利尿卻能保暖的食物，最後改以喝熱巧克力來暖身。

「我家浴缸的二三事」將於2月6日起，每週日晚上8時在東森戲劇台首播，晚上10時於KKTV、LINE TV、中華電信MOD、HamiVideo上架，2月7日起每週一中午12時於myVideo上架。（編輯：張雅淨）1110126