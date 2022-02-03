王宥忻分享草泥馬飼養秘訣 帶萌獸療癒長輩的心

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（中央社記者王心妤台北3日電）歌手王宥忻在家中飼養羊駝、食蟻獸等可愛動物，但她透露照顧「萌獸」們其實不容易，有許多細節要注意。她平時常常帶著羊駝們做公益，新的一年也希望打造「萌獸樂園」分享快樂。

王宥忻接受中央社記者專訪表示，目前家裡飼養2隻羊駝、2隻迷你驢、1隻食蟻獸、2隻英國垂耳兔及1隻貓、1隻狗，一開始只想一圓兒時養馬的夢想，沒想到越養越多，也養出感情。

此外，王宥忻也會帶著「萌獸」出門做公益，新北市家庭照顧者關懷協會、花蓮門諾醫院、都市人基金會都有其身影，她表示，「國外常會讓動物療癒人心，帶羊駝去做公益時，大家看起來都很快樂，也有被療癒、安撫的感覺，要離開時，大家還會追問什麼時候再來。」

王宥忻認為，做公益看來是付出，但其實獲得的更多，「帶著朋友去，他們也會思考怎麼對待家裡的長輩，或對未來有如何的想像。」去年本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫時，王宥忻也捐出新台幣300萬元，幫助育幼院準備防疫物資，在疫情寒冬送上溫暖。

雖然家中養滿「萌獸」讓人羨慕，但王宥忻也說，照顧「萌獸」其實不容易。以羊駝為例，因為原生地秘魯與台灣氣候不同，格外需要注意台灣濕氣高的問題，且羊駝的胃就像第二個心臟，若腸胃生病就容易暴斃，因此飼料需要特別注意，「之前帶羊駝『麥可』到海邊淨灘，牠偷吃了地上的菸蒂，也曾因此住院治療。」

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談到2隻迷你驢，王宥忻則笑說：「牠們都有驢脾氣，散步其實都是牠們在遛我，迷你驢『大黑哥』還曾經把麥可的牙齒踢斷。」為了讓動物們安心生活，也安排固定照護人員和專業人士到家中幫牠們修蹄。

對於新年新希望，王宥忻表示，因為長期帶著孩子們做公益，女兒和兒子也都關注相關動物議題，「女兒曾說過長大想認養1萬隻動物，兒子則是主動捐錢給流浪動物之家。」因此她希望未來能在台北市區規劃「萌獸樂園」，並設置「認養區」，歡迎民眾以領養代替購買。（編輯：張芷瑄）1110203