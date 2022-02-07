蓋兒加朵演新片「尼羅河謀殺案」 科威特禁播

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影片來源：20th Century Studios

（中央社科威特市6日綜合外電報導）科威特有關當局今天表示，科威特將禁播「神力女超人」以色列女星蓋兒加朵（Gal Gadot）主演的新片「尼羅河謀殺案」（Death on the Nile）。

這部由「謀殺天后」英國作家阿嘉莎．克莉絲蒂（Agatha Christie）偵探小說改編的電影卡司堅強，邀請蓋兒加朵和艾米漢默（Armie Hammer）等好萊塢明星演出，導演肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）也在片中演出名偵探白羅一角。新片預定本月在美國上映。

然而科威特的觀眾無緣在電影院欣賞，新聞部發言人穆拉德（Anouar Mourad）向法新社證實報導屬實。

根據科威特報紙「阿卡巴斯」（Al-Qabas）報導，社群媒體上出現要求禁播此片的聲浪後，有關當局決定順應民意。

部分社群媒體用戶指出，蓋兒加朵在2014年加薩（Gaza）戰事期間曾讚揚以色列軍方，並批評巴勒斯坦伊斯蘭運動組織哈瑪斯（Hamas）。

法新社報導，當年的戰事在巴勒斯坦方面造成2251人喪生，大多數是平民；以色列方面則有74人喪生，大部分是軍人。

蓋兒加朵因演出2017年電影「神力女超人」（Wonder Woman）聲名大噪，當時有部分阿拉伯國家禁止上映此片。

蓋兒加朵經常在社群媒體上遭受批評，因為她曾在以色列軍隊服役。

科威特堅決反對與以色列關係正常化，不像波斯灣鄰國阿拉伯聯合大公國和巴林已與以色列這個猶太國家簽署和平協議，且科威特長久以來支持巴勒斯坦建國。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1110207